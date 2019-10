Mujer asesinó a joven de 18 años por violar a su hija de seis

Una madre sera juzgada por asesinar a un joven de 18 años acusado de violar a su hija de seis. El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Connie Serbu, de 43 años, fue acusada del asesinato en segundo grado a Xavier Sierra, luego que supuestamente lo atrajo a un área aislada en julio de 2016.

Según los informes en Estados Unidos, Serbu le dijo a Sierra que necesitaba ayuda para construir una litera, y luego se dice que mató a tiros al presunto violador.

Connie Serbu lo recogió de una entrevista de trabajo en una clínica de animales y mientras conducía lo interrogó sobre la presunta violación.

Al llegar al lugar de la muerte, Serbu y su hermano John Vargas, de 29 años, persiguieron a Sierra cuando intentó escapar.

Sierra y Vargas lucharon con el arma. Ella le disparó seis veces al presunto violador y el hermano de la mujer recibió un balazo en el abdomen.

Según Naples Daily News dijo que cuando la policía de Estados Unidos llegó al lugar, el joven todavía seguía en la escena del crimen.

“Todo es mi culpa. Así que no me importa, él violó a mi hija...me contó todo lo que sucedió”, confesó la mujer a la Policía de Estados Unidos.

Se dice que la mujer planeó el asesinato desde el mes de mayo del año 2016, después de descubrir el ataque sexual, que tuvo lugar en el año 2011.

Además de ello, le dijo a su esposo que probablemente terminaría de criar sus hijos solo.