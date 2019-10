Lenín Moreno denunció que venezolanos enviados por Maduro y las Farc están involucrados en las protestas de Ecuador [VIDEO]

Hasta la fecha se han registrado cinco muertos en las protestas en Ecuador, tras los recientes anuncios económicos del gobierno.

El presidente Lenin Moreno, expresó a través de una entrevista para el canal NTN24, que el exjefe de Estado Rafael Correa y Nicolás Maduro son los que estarían auspiciando y organizando las violentas movilizaciones y denunció la infiltración de guerrilleros de las FARC.

Moreno explicó que Correa llegó a Caracas hace una semana para recibir órdenes de Maduro a quien catalogó de sátrapa y de ser un “criminal asesino por someter al pueblo en la peor apocalipsis que se ha visto en América del Sur”.

"Estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersa. La metodología que utilizan es casi igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados, están presentes en las tomas (...) Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos. Porque en esencia los indígenas no son violentos, ellos suelen manifestarse en paz, enérgicamente pero en paz, y a eso tienen derecho, de acuerdo a la Constitución”, detalló.

Además, no descartó presencia de insurgentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Dijo que ese grupo violento no tiene derecho a hacer lo que hicieron como agredir a las personas y dañar espacios públicos auspiciados desde Caracas, con las órdenes de Maduro y Correa.

Nicolás Maduro y Rafael Correa. Foto: Difusión.

Moreno sostuvo que en ningún momento pensó en renunciar, subrayó que no pretende llegar al final de su mandato “por un puesto”.

“Yo jamás busqué este puesto, pero si estoy aquí me corresponde cumplir con la tarea de cuidar a los ecuatorianos, y que se cuide la Constitución y la democracia. Yo me puedo ir mañana y no me despeino. Pero con principios no se claudica; yo soy una persona de principios. Eso no es negociable”, sentenció.