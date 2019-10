El lujoso regalo que Thatcher le hizo a Pinochet mientras el dictador estuvo detenido en Londres

El tercer volumen de una biografía de la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, reveló un regalo que le realizó en 1999 al dictador Augusto Pinochet, mientras estuvo detenido en Londres por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

En el libro Margaret Thatcher Herself Alone: The Authorized Biography, del periodista Charles Moore, se señala que la Dama de Hierro le envió a Pinochet un fino whisky escocés.

“El escocés es una de las instituciones británicas que nunca te decepcionarán”, le escribió Thatcher en una nota adjunta citada por el diario The Guardian.

Moore fue designado como biógrafo autorizado, pero solo tenía permiso de publicar la obra cuando Thatcher falleciera. Foto: Difusión

Un perfil que fue desclasificado en Estados Unidos sobre el dictador menciona algunos de sus gustos, entre los que destacaban “las bebidas escocesas, el pisco y fumar cigarrillos”.

La baronesa, quien rigió los designios del país de 1979 a 1990, abogó en ese momento ante el Gobierno británico, liderado por el laborista Tony Blair, para que emitiera una resolución favorable a Pinochet, bajo el alegato de inmunidad diplomática.

“No sé cuando ni cómo esta tragedia terminará, pero lucharemos por el tiempo que sea necesario para ver al senador Pinochet regresar a salvo a su país. El pueblo británico aun cree en la lealtad con sus amigos”, dijo en 1999 en una conferencia del Partido Conservador.

Ambos líderes conservadores tenían plena sintonía sobre la política. Foto: Difusión

A pesar de que nunca se conocieron mientras estuvieron en el poder, a la primera mujer escogida como premier en Reino Unido le fascinaba el modelo económico emprendido por la dictadura y su sistema de represión anticomunista.

“Le impresionaba cómo Pinochet había usado a los Chicago Boys, como Milton Friedman, con la ayuda de su exasesor Alan Walters, lo que había permitido que la economía chilena se recuperara de la era de (expresidente Salvador) Allende”, escribió Moore.

Sumado a esto, Pinochet mantuvo un apoyo fidedigno con Thatcher en pleno conflicto por las islas Malvinas, al instalar un radar militar en Punta Arenas, al sur de Chile, que permitía captar los movimientos de la fuerza aérea argentina.