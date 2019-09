Casting de película para adultos genera masiva convocatoria ante la carestía de trabajo

Un peculiar anuncio en un diario local de Argentina ha generado revuelo en los jóvenes, pues ven una alternativa de trabajo ante la carestía de oportunidades. La productora audiovisual de películas para adultos ya ha recibido 250 electrónicos de flamantes postulantes que desean incursionar en el ‘mundo del hedonismo’.

El atípico anuncio se publicó en el diario local Los Andes, en Mendoza, con el rótulo de “Actor porno se busca”. Tras su difusión, los jóvenes vieron atractivo el anuncio, pues se pagará en dólares.

La consigna de la productora audiovisual es filmar tres películas para adultos en la ciudad de Mendoza, Argentina. Para esto se han realizado castings cuyos requisitos ponen de relieve el estado de salud de los postulantes.

Los empresarios, que ya realizaron más de 70 entrevistas en solo 3 días, exigen a los flamantes postulantes que cumplan tres requisitos medulares.

Las exigencias de los ‘productores del hedonismo’ giran en torno a la juventud de los postulantes´ (ser mayor de 21 años), tener un buen estado físico para “aguantar el desgaste propio de la actividad” y estar libre de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Cabe precisar que el tamaño del miembro viril no fue considerado como requisito indispensable para salir airosos del casting. Los productores han señalado que si los jóvenes no tienen un pene mayor a 13 centímetros no los excluye del proceso de selección.

"Digamos que pusimos un mínimo de 13 cm, pero la verdad es que muchas veces lo que más se valora en esta industria es la presencia del actor y su personalidad ante la cámara​", sostuvo el encargado del casting al medio argentino.

Con respecto al pago, los artífices del proyecto para adultos indicaron que las 20 personas que saldrán seleccionadas (entre hombres y mujeres) podrían ganar 300 dólares por filmación en un día productivo. Es menester mencionar que todas las condiciones del puesto laboral se amparan en un contrato.