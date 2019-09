El asesino que mata asesinos: antes lo hacía para un cártel ahora lo hace para depurar el mundo de sicarios

‘Capeche’ es un hombre que tiene menos de 30 años, pero en el pasado trabajó como sicario para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo. Hoy, también se dedica a matar, pero a quienes en el pasado fueron sus compañeros.

El hombre relató que tuvo una infancia áspera, pero se hizo adulto de manera abrupta. De ser sicario a uno de los cárteles de la droga más violentos, pasó a ser uno de sus enemigos.

La nueva vida de ‘Capeche’ comenzó recientemente. Hace poco abandonó las filas del CJNG, conocido por sus crueles y salvajes métodos para imponerse en distintos territorios de México.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más peligrosos de México. Foto: Difusión.

Aunque escaló posición dentro del cártel, ‘Capeche’, ahora trabaja con una de las autodefensas más grandes del país liderando una de las células que se dedica a asesinar (aunque él se refiere como “limpiar”) a sicarios del grupo al cual perteneció en el pasado.

Cómo inició ‘Capeche’ en el mundo del sicariato

El ahora “asesino de asesinos”, alias 'Capeche’, confesó que estaba cansado de ver a su madre pasar hambre y determinó que si trabajaba con el CJNG podría ganar 10 veces más.

'Capche' se integró al CJNG para obtener dinero fácil. Foto: Difusión.

Señaló que al escuchar la oferta hecha por el grupo delictivo se dirigió en bus hasta Jalisco, al oeste de México. Detalló que en esa oportunidad durmió con otros diez jóvenes reclutas en tiendas de campaña distribuidas en una zona remota.

Indicó que fue instruido por miembros retirados de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, que habían ingresado al CJNG. También habría recibido clases por parte de personal activo.

Además, recibió entrenamiento general de infantería, prácticas con rifle de asalto, ametralladoras y lanzamiento de granadas, así como la construcción de armas con ojos vendados.

‘Capeche’ señaló que el entrenamiento duró tres meses y el examen final era descuartizar a una persona. En primer lugar, debía torturar sin que muriera desangrado para obtener información pero posteriormente procedían a matarlo, en ese caso cortarlo en pedazos.

Contó que dentro del cártel estuvo involucrado en siete u ocho enfrentamientos contra bandas rivales. Pero desconoce el número exacto de cuantas personas ha asesinado. En la actualidad, en el trabajo del grupo de autodefensa ha herido hasta la muerte, al menos, a cinco.

'Capeche' pertenece a una célula que se dedica solo a matar asesinos. oto: Referencial.

“Me siento bien con el trabajo que hago”, expresó.

“No es fácil, y tienes que cuidarte la espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso de esto”, indicó ‘Capeche’.

Al tiempo, señaló que está defendiendo a la gente que no puede defenderse. "Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?”, aseveró.