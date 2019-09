Puso cámara ocultas en su cuarto y descubrió que niñera maltrataba salvajemente a su bebé [VIDEO]

A través de Facebook una madre de familia denunció el maltrato infantil que sufrió su bebé de siete meses por parte de una niñera venezolana dentro de su propia casa en la localidad de Portezuelo, provincia de La Rioja, Chile.

Sandra Aldana Nahuel se enteró de la violencia contra su pequeña cuando decidió ver desde su trabajo las imágenes que captaba la cámara de seguridad instalada en su habitación.

De inmediato dejó lo que estaba haciendo, llamó a su pareja y fue camino a casa para salvar a su bebé que, tras ser maltratada, la niñera dejó llorando encima de su cama.

“Contacté por Facebook a una persona para el cuidado de mi hija de 7 meses. Me recomendaron a una mujer venezolana. Con el dolor de mi corazón por las circunstancias de tener que volver de mi postnatal al trabajo, acepté los servicios de esta ‘persona’, quien inicialmente se mostró muy amable, dispuesta y ‘buena’. Toda vez que necesitaba ayuda monetaria se le dio para poder traer a sus parientes a Chile”, partió relatando Sandra Aldana Nahuel.

Las imágenes que logró captar la madre del maltrato infantil contra su hija se replicaron en los medios de comunicación de su país y se hicieron viral a través de las redes sociales.

Cientos de usuarios exigieron una drástica sanción para la niña protagonista de las crudas imágenes.

“Miré las cámaras y me llamó mucho la atención que le dio la comida a mi bebé y, en menos de cinco minutos, le dio una leche. Con preocupación me quedé mirando fijamente las cámaras y me di cuenta que le dio un golpe. Desesperada, llamé a mi esposo para que buscáramos la forma de llegar a la casa para socorrer a mi pequeña, mientras sentía como si me arrancaran el corazón del pecho”, sigue Sandra Aldana Nahuel en su relato.

Según recogió el portal de ADN de Chile, la mujer denunció el maltrato infantil al que fue sometida su bebé de 7 meses ante la Policía de su país. Eso motivó que la niñera fuera detenida.

Sin embargo, a las pocas horas la pusieron en libertad y así seguirá mientras se hace las investigaciones correspondientes, destacaron medios locales.