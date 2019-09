Abusada desde los 10 años y embarazada tres veces de su padrastro: “Mi madre sabía, pero no le importó”

En Reino Unido. Rochelle Gray (28) era solo una niña de diez años cuando su padrastro, Anokye Andrews (44), la violó por primera vez. Así empezó una pesadilla aberrante de siete años.

Producto de los vejámenes, ella quedó embarazada tres veces, la primera a sus cortos 12 años.

Sin embargo, cuando se atrevió a contarle a su madre, Mary-Louisa Andrews (50), ella no la ayudó a denunciar sino que la llamó “mentirosa” y “carente de atención”.

Aunque el abusador pasará en prisión unos veinte años, y su cómplice recibió cinco años de cárcel por crueldad infantil, la joven Rochelle ha roto su silencio para que más víctimas de violencia sexual se atrevan a denunciar los casos.

Foto: Difusión.

“Con ellos tras las rejas, finalmente me siento segura. Pero nunca supero la traición de mi madre y cómo me entregó a ese monstruo”, dijo a The Sun.

“Ahora quiero que otros sobrevivientes sepan que también pueden obtener justicia”, agregó.

La madre de Rochelle Gray comenzó a salir con Anokye Andrews en 2000 y al principio, él la trató como una “princesa”.

Sin embargo, solo cinco meses más tarde, tras el compromiso, Andrews abusó de Rochelle por primera vez mientras veían televisión.

A la semana siguiente, mientras ellos se casaban, ella ya vivía un tormento.

“Mientras yacía congelada, escuché a mamá asomándose arriba. Quería gritar pidiendo ayuda, pero tenía miedo de lo que me pasaría", contó.

A partir de entonces, Anokye Andrews violó a Rochelle cuatro veces a la semana, lo que provocó que queda embarazada con solo 12 años.

Su madre la ayudó a abortar. Pero solo dos años después, quedó embarazada nuevamente.

Esta vez, Rochelle Gray le dijo a su madre que Andrews la había violado durante años y que él era el padre, sin embargo, ella lo encubrió de manera abominable.

Foto: Difusión.

“Le supliqué que me creyera, pero ella se rió de eso. La semana siguiente, mamá me llevó al hospital para otro aborto. Allí me obligó a mentir y decirles que era el bebé de mi novio”, detalló la víctima.

“Estaba disgustado. Ella sabía que había sido violada, pero no le importó".

Incluso cuando Rochelle Gray quedó embarazada por tercera vez, Mary-Louisa pagó un aborto privado y usó su propio nombre en los formularios para que no despertara sospechas.

Cuando Rochelle cumplió 17 años, se mudó y finalmente le contó a su compañero Daniel sobre los años de abusos que había pasado por su padrastro.

Por su parte, el día en que el juez Francis Sheridan, de la Corte Aylesbury Crown, dictó las penas de los depravados padres, dijo:

“[Rochelle Gray] ha pasado por lo que solo puede describirse como una vida del infierno”.