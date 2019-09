Decía ‘curar’ la homosexualidad, pero 20 años después se declara gay: “Me equivoqué, perdón”

Veinte años después de liderar una terapia de conversión para homosexuales en Carolina del Sur (Estados Unidos), McKrae Game se declaró gay y reconoció que todo fue un error “perjudicial”.

McKrae Game, quien fundó un tratamiento conocido como Hope for Wholeness, dijo en una entrevista con The Post y Courier que su organización “dañó a generaciones de personas”.

“La terapia de conversión no es solo una mentira, sino que es muy dañina”, dijo a The Post and Courier.

El medio contactó a McKrae Game, ahora de 51 años, luego de que él hiciera viral una publicación de Facebook, donde pedía perdón por difundir esta terapia aberrante.

“Literalmente. está matando gente. Aprende a amar. Aprende a amarte a ti mismo y a los demás”, se lee en un post conmovedor.

McKrae Game se casó con Julie Game en 1996 y procrearon a dos niños. Ella sabe de su homosexualidad, afirmó

“Nunca viví una doble vida. Era 100 por ciento auténtico todo el tiempo. Todavía estoy en casa con mi familia, y mi esposa está siendo ridículamente amable y dulce", dijo en un video en vivo de Facebook.

El exlíder McKrae Game está a favor con que este tipo de centros y terapias sean prohibidas, como sucede en 18 de los 52 estados de Estados Unidos.

También contó que se dio cuenta de que le gustaban los chicos a los 11 años, pero no se lo contó a nadie sino hasta los 18.

“Fui adoctrinado al lenguaje evangélico [común]: la homosexualidad es una abominación. Esta es la manía de la iglesia. Creo que es su repugnancia, su desdén por el tema”, afirmó.

McKrae Game, que pasó por la terapia de conversión gay e intentó eliminar sus propias atracciones hacia el mismo sexo, ha dicho que este proceso es ineficaz y dañino.

“Aún hay quienes cree que hay algo malo con ellos y con la gente que decide vivir su vida honestamente como gay, lesbiana, trans”, apuntó.