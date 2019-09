Asiste a la boda de su hermana disfrazada de dinosaurio ‘rex’ [VIDEO]

Una boda realizada en Estados Unidos se volvió viral en Facebook al conocerse que la hermana de la novia, quien además era una de las damas de honor, no tuvo mejor idea que asistir disfrazada de un tiranosaurio rex a la ceremonia de matrimonio, ante el asombro y rareza de los asistentes .

Muy al contrario de lo que se pensaría, a la novia pareció no molestarle este suceso y hasta habría animado a su hermana a asistir con el atuendo que ella escogiera. Así lo hizo saber Deanna Adams a través de su red social donde compartió una parte de la conversación que tuvo con su dama de honor.

En un video que se viralizó en Facebook se observa el momento en que la joven con el disfraz de tiranosaurio rex hace su entrada a la ceremonia con un ramillete entre sus manos. Luego es acompañada por uno de los padrinos del novio, quien la lleva hasta el altar. Una escena que generó diversas reacciones entre los familiares.

Christina Meador, la protagonista del anecdótico suceso contó cómo inició la idea de ir vestida de esa forma a la boda. “Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje de texto preguntándome si sería su dama de honor. Ella, sabiendo que no soy una gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera”, relató.

Precisamente, la novia publicó la conversación en Facebook en la que su hermana le pregunta: “creo que encontré mi traje de dama de honor, puedo elegirla por mí mismo, ¿verdad?”, adjuntando una imagen del disfraz, a lo que ella le responde que sí.

Lo que parecía una broma al inicio terminó en un momento anecdótico durante la boda.

Meador compartió en su cuenta de Facebook una foto de la ceremonia en la que robó las miradas de los usuarios rápidamente ante la singularidad de su vestuario. "Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas... no me arrepiento de nada”, acompañó su mensaje.

La hermana de la novia registró el suceso en su cuenta de Facebook.

La publicación se viralizó y alcanzó las más de 34 mil reacciones y 17 mil comentarios de personas que resaltaron lo gracioso del hecho y de la valentía de la joven por asistir con esa ropa.

"Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé, bueno, ella dijo algo, y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido uno”, relató Meador para un medio estadounidense remarcando que fue una decisión de la que no se arrepiente.