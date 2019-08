Estados Unidos: hermano de la gimnasta olímpica Simone Biles acusado de asesinato | Tevin Biles-Thomas

El hermano de la gimnasta olímpica Simone Biles fue arrestado y acusado del asesinato de tres hombres en una fiesta de Año Nuevo.

Tevin Biles-Thomas, de 24 años, de Cleveland (Estados Unidos), cuya hermana es una olímpica cuatro veces ganadora de oro, fue detenido el jueves 29 de agosto en Fort Stewart, Georgia.

El hombre está detenido por seis cargos de asesinato, tres de homicidio voluntario, cinco de asalto criminal y un solo cargo de perjurio, dijeron las autoridades.

Biles-Thomas formó parte de un "grupo no invitado" que ingresó a la fiesta de la víspera de Año Nuevo en Cleveland, lo que llevó a un altercado con invitados y disparos, dijeron los fiscales.

Delvante Johnson, de 19 años, y Toshaun Banks, de 21, murieron en el lugar mientras una tercera víctima, Devaughn Gibson, de 23 años, fue declarada muerta en el hospital.

Estados Unidos.

"La Unidad de Homicidios de la Policía de Cleveland realizó una investigación e identificó a Tevin Biles-Thomas como un tirador en el incidente", dijo la declaración conjunta de la Policía de Cleveland y la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga.

Las autoridades no dieron detalles sobre si otros hombres armados estuvieron involucrados y dijeron: "Este caso sigue bajo investigación activa; por lo tanto, no podemos hacer más comentarios".

Biles-Thomas está detenido en la Cárcel del Condado de Liberty en Hinesville, Georgia, y está programada una lectura de cargos para el 13 de septiembre en Cleveland, según los informes.

Simone Biles.

El hermano de la joven olímpica es para del Ejército de Estados Unidos y tiene el rango de especialista y es un miembro de la tripulación del cañón asignado a la 3ra División de Infantería, dijo el portavoz de la base Christopher Fletcher.

El presunto asesino se unió al Ejército en 2014 y fue desplegado en Corea en 2018 como parte de un despliegue rotativo.

Su hermana Simone es cuatro veces ganadora de la medalla de oro olímpica y es ampliamente considerada como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos.

La atleta está entre las 100 gimnastas que dicen haber sido abusados ​​por el exmédico del equipo de Gymnastics USA, Larry Nassar, quien cumple una sentencia de prisión de hasta 175 años después de declararse culpable de conducta sexual criminal.

Simone y su hermano estaban entre varios hermanos criados por diferentes familiares después de que su madre biológica, que luchaba con el abuso de sustancias, renunciara a la custodia cuando eran niños pequeños.

Los representantes de la gimnasta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El jueves, Biles escribió en Twitter: “comeré mis sentimientos, no me hablen”.