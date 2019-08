Joven pierde la vista tras caerle corcho de champagne en el ojo [VIDEO]

Un joven atleta y exconcursante de un reality show perdió la vista luego de que un corcho de champagne le cayera en el ojo. El accidente casero ocurrió cuando el velocista se encontraba de vacaciones en España.

La vida de Theo Campbell cambió de la noche a la mañana, pues sus vacaciones en Ibiza terminaron en un accidente que le ocasionó la pérdida del ojo derecho.

Un testigo explicó, en diálogo con Ok!, que Theo "estaba de vacaciones en Ibiza (Campbell) divirtiéndose cuando alguien le abrió una botella de champagne y el corcho voló a su ojo”.

“La gente gritaba cuando se dieron cuenta de lo que pasó y vieron el estado de su ojo. Uno de los muchachos dijo que parecía que su ojo había explotado”, detalló.

Inmediatamente, el hombre fue traslado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a dos operaciones. A pesar de las intervenciones, los médicos indicaron que su ojo derecho sufrió un daño irreversible que ocasionó la pérdida de la visión.

Theo Campbell utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido. Junto a una fotografía con su novia Kazz Crossley, también concursante de Love Island, dio detalles del accidente.

“Entonces, básicamente, dos cirugías oculares. Luego de un accidente realmente desafortunado, perdí toda visión en mi ojo derecho, ya que se partió por la mitad, quién hubiera pensado que un corcho de champagne sería mi fin”, escribió Campbell.

Joven perdió la vista luego que le cayera un corcho de champagne en el ojo. Foto: Instagram

A pesar de lo sucedido, Theo Campbell se mostró positivo y bromeó sobre lo que le pudo costar la vida.

“Todavía me queda un ojo, mirando el lado positivo de las cosas… si alguien sabe dónde se venden parches para los ojos, háganmelo saber”, escribió en Instagram. Así mismo, aprovechó en agradecer a su novia por viajar desde Reino Unido hasta Ibiza, para acompañarlo durante su recuperación.

El joven de 28 años también se encargó de dar a conocer que recibió siete puntos de sutura y pronósticos negativos de los médicos con respecto a su vista.

“Los médicos dicen que es poco probable que vuelva a ver correctamente, hicieron un buen trabajo al salvarlo, ya que dijeron que podría perder todo el ojo para empezar. Pero tengo esperanzas y no quiero creer que mi ojo se haya ido para siempre. Todo es posible”, publicó en Twitter.

Theo Campbell perdió la vista tras caerle corcho en el ojo. Foto: Instagram

Luego de que el corcho del champagne le hiciera perder la vista a Theo Campbell, la novia del exconcursante del reality Love Island indicó que no sienten rencor por la persona que destapó la botella.

“Ha estado aquí desde el domingo y acabamos de ver al médico nuevamente y me dijeron que estará al menos en otros dos días porque tenemos que esperar a que los antibióticos funcionen”, sostuvo Kaz Crossley en Instagram.

Los seguidores de ambos jóvenes desearon la pronta recuperación de Theo Campbell, quien es un velocista en la categoría 400 metros y pronto aparecerá en el programa The Challenge: War of the Worlds producido por MTV.