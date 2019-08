Jair Bolsonaro se pronuncia tras ser acusado de ‘insultar’ a Brigitte Macron

Jair Bolsonaro habló fuerte y claro. El presidente de Brasil negó tajantemente haber insultado a Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. Y agregó que le disgusta entrometerse en asuntos de terceras personas y personales.

Durante una conferencia de prensa frente al Palacio presidencial de la Alvorada, en Brasilia, Jair Bolsonaro brindó su parecer sobre lo controvertido que se hizo un comentario que el mandatario de Brasil realizó en Facebook, y por el que fue señalado como alguien sexista y de haber insultado a la esposa de Emmanuel Macron.

Jair Bolsonaro viene estando en el ojo del huracán es punto de críticas tras comentar una publicación en la que uno de sus seguidores alegó que su actual disputa con Emmanuel Macron es por la ‘envidia’ del francés por la belleza y la juventud de la esposa del presidente de Brasil.

Insulto de Bolsonaro en Facebook

En la publicación, el usuario posteó una fotografía de Jair Bolsonaro y de su esposa Michelle Bolsonaro, quien es 27 años menor que él. A ello le agregó una imagen de Brgigitte Macron, esposa del presidente de Francia y 24 años mayor que él. Consultado sobre ello, el brasileño expresó que solo quiso pedirle al autor del post que “no dijera bobadas”.

“Yo no publiqué esa foto. Alguien la publicó y le pedí que no dijera bobadas. No quiero llevar -el tema con Emmanuel Macron- hacia ese lado”, disparó Jair Bolsonaro. “No me meto en asuntos personales, familiares. Respeto a las personas para no ingresar en esa esfera”, agregó el mandatario de Brasil.

Posteriormente refirió que su comentario fue para que el usuario no insista en ese tipo de publicaciones. “Pero me despido. El periodismo… ustedes no merecen consideración”, sentencia el presidente brasileño.