Bolsonaro sobre la Amazonía: “Existen incendios forestales en todo el mundo”

La noche de este viernes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro volvió a hablar de los incendios en la Amazonía, tema que tiene los ojos puestos en el país más grade Sudamérica.

"Existen incendios forestales en todo el mundo y esto no puede servir de pretexto para posibles sanciones. internacional ", dijo Bolsonaro en cadena de radio y televisión de Brasil.

“Brasil continuará siendo, como lo ha sido hasta hoy, responsable de proteger su selva amazónica”, dijo el presidente, llamándola “nuestra Amazonía”, y dijo que “ha atraído una atención creciente de Brasil y del mundo”.

El presidente también declaró que los incendios no están “fuera del promedio de los últimos 15 años”, pero un comunicado emitido la semana pasada por el Instituto de Investigación Ambiental de Amazonía informó que, hasta el 14 de agosto, se registraron 32,728 brotes de incendios en la Amazonía, aproximadamente un 60% más que el promedio de los tres anteriores para el mismo período.

Lea la declaración completa:

“Me dirijo a todos para hablar de nuestra Amazonía, que en las últimas semanas ha atraído una atención creciente de Brasil y del mundo. La selva amazónica es una parte esencial de nuestra historia, nuestro territorio. y todo lo que nos hace sentir brasileños. Nuestras riquezas son invaluables, tanto en términos de biodiversidad, como de recursos naturales. Debido a mi experiencia militar y mi trayectoria como hombre público, tengo un profundo amor y respeto por la Amazonía. Somos conscientes de esto y estamos trabajando para combatir la deforestación ilegal y cualquier otra actividad criminal que ponga en riesgo a nuestra Amazonía”.

“Es necesario recordar que en esa región viven más de 20 millones de brasileños, que durante años han estado esperando un dinamismo económico proporcional a las riquezas existentes allí. Para proteger el Amazonas, las operaciones de vigilancia, comando y control no son suficientes. Es necesario dar a toda esta población la oportunidad de desarrollarse junto con el resto del país, es en este sentido que todas las agencias gubernamentales trabajan”.

“Somos un gobierno de tolerancia, cero con el crimen. Y en el área ambiental, no será diferente. Por esta razón, ofrecemos ayuda a todos los estados de la Amazonía Legal. Con respecto a aquellos que lo acepten, autorizaré la Operación de Garantía de Ley y Orden. El uso extensivo del personal y el equipo de las Fuerzas Armadas no solo ayudará a combatir las actividades ilegales, sino que también detendrá la propagación de incendios en la región”.

“Estamos en una temporada tradicionalmente calurosa, seca y de vientos fuertes, donde todos los años desafortunadamente se producen quemaduras en la región amazónica. En los años más lluviosos los incendios son menos intensos. En años más cálidos, como este, 2019, ocurren con más frecuencia. De todos modos, incluso si las quemaduras de este año no están fuera del promedio de los últimos 15 años, no estamos satisfechos con lo que estamos viendo. Actuaremos fuertemente para controlar los incendios en la Amazonía. Por otro lado, debo estar tranquilo al tratar este asunto. Difundir datos y mensajes infundados dentro o fuera de Brasil no ayuda a resolver el problema, y ​​se presta solo para uso político y desinformación”.

“Brasil es un ejemplo de sostenibilidad. Conserva el 60% de su vegetación nativa, tiene una ley ambiental moderna y un Código Forestal que debería servir como modelo para el mundo. Tenemos una matriz de energía limpia y renovable y con ella estamos haciendo una contribución importante al planeta. Varios países desarrollados, por otro lado, aún no han podido avanzar en sus compromisos en virtud del Acuerdo de París. Permanecemos como siempre abiertos al diálogo, basados ​​en el respeto, la verdad y conscientes de nuestra soberanía. Otros países simpatizaron con Brasil. Ofrecieron medios para combatir los incendios, y ofrecieron tomar la posición brasileña con el G7”.

“Los incendios forestales existen en todo el mundo y esto no puede servir como pretexto para posibles sanciones internacionales. Brasil seguirá siendo, como lo ha sido hasta hoy, un país amigo y responsable de proteger su selva amazónica. Buenas noches”.