“A mi hija le dijeron no encajas aquí”: expulsan a una estudiante por besar a una compañera [VIDEO]

En Caracas, Venezuela, una niña de 13 años fue expulsada de una institución educativa por darse un beso con otra estudiante en el transporte escolar.

El hecho ocurrió en el Instituto Escuela de Prados del Este de la capital venezolana durante el mes de junio de este año.

Karina Barbosa, representante de la menor de edad, denunció de manera pública lo que le ocurrió a su representada y a su otro hijo, quien también fue expulsado del colegio.

La madre detalló que su hijo le llamó ese día para explicarle que había ocurrido un incidente en el transporte escolar y que involucraba a su hermana con otra compañera mayor que ella.

“El lunes me llamaron del colegio y me citaron de manera urgente. Me explicaron lo que había sucedido y me dijeron que mi hija tenía negada la reinscripción para el año escolar 2019-2020”, expresó Barbosa.

La representante detalló que las autoridades del colegio le indicaron que no se trataba de una expulsión, sino que recomendaban un cambio de ambiente para su hija y que se le otorgaría una carta de buena conducta.

“Este último ha sido terrible y lleno de estrés para mi hija durante su estancia en el colegio. Le montaron un seguimiento hasta vigilaban con quien iba al baño. Además, no dejaban que se sentaran con determinadas personas en el bus escolar”, detalló la madre.

Barbosa defendió a su hija y añadió que la joven pasó sus últimos días en el colegio con gallardía. "El estrés de mi hija no lo generaban sus compañeros, sino las autoridades de la institución”, señaló.

¿Cuál es el mensaje que envía la institución a mi hija? No sirves, no vales, no encajas, no cabes aquí. ¿Ese es el mensaje? Para una niña de 13 años”, recalcó la madre.

Barbosa, quien también es educadora, denunció a los directivos del Instituto Escuela ante el Consejo de Protección del Niño y Adolescente del municipio Baruta en Caracas. Trascendió que el organismo aún no ha citado a los directivos de la institución.

En un video de Diario Caracas difundido a través de YouTube el pasado 01 de agosto, la madre de la joven contó que aún no había encontrado cupo para que la joven pueda cursar estudios en el próximo año escolar, que en Venezuela está programado para iniciar en el último trimestre de 2019.