Violada a los 5 años, alcohólica y adicta a las drogas: la historia de la mujer que evangeliza a meretrices

Suecia | Se llama Elise Lindqvist, pero la conocen como la ‘Madre Teresa’ de las trabajadoras sexuales. Aunque su biografía está plagada de episodios espantosos, ha sabido hacerle frente a la desidia: es la muestra de que el perdón es sobrenatural.

Elise Lindqvist fue víctima de violencia y abuso sexual cuando era niña, se escapó de su casa, quedó atrapada en la prostitución y terminó adicta al alcohol y las drogas.

Hoy, miles de personas la llaman “el ángel de las prostitutas de Malmskillnadsgatan”, una de las calles del centro de Estocolmo, capital de Suecia.

“He oído hablar de ti”, le dijo el Papa Francisco cuando estrechó su mano. “¡Haces un trabajo maravilloso!”

Se refería a las noches que Elise Lindqvist pasa brindando apoyo y consuelo a las mujeres que trabajan como prostitutas en las calles de Estocolmo. Durante dos décadas, ella ha pasado sensibilizándolas con el evangelio: les recuerda que hay una vida más allá de la calle.

Ella entiende eso mejor que cualquiera, pues alguna vez también vendió su cuerpo.

Elise Lindqvist, una infancia dramática

Elise Lindqvist nació en un pequeño pueblo de Suecia. Fue abusada sexualmente desde los cinco años por personas cercanas a su familia. Se escapó de casa, amenazada de muerte si se lo contaba a alguien.

Su propia madre no se preocupó en lo más mínimo. Su padre fue el único que ocasionalmente le dio algunos signos de afecto. Todos los demás —contó Elise Lindqvist— la castigaron por ser “fea y estúpida”.

“Sin esos pequeños gestos de ternura de mi padre, no creo que hubiera sobrevivido”, dijo al periódico de la Santa Sede.

El padre de Elise Lindqvist murió cuando ella tenía 10 años, de modo que la vida se hizo aún más difícil.

Su padrastro era alcohólico y la atacaba constantemente. “Un día, cuando solo tenía diez años, me apuntó con un arma. Le rogué que apretara el gatillo porque ya no quería vivir”, recordó entre lágrimas.

Apreté el gatillo. Pero el arma no estaba cargada. "El Señor me quería vivo", dice ella, "aunque todavía no sabía que existía".

Elise Lindqvist finalmente se escapó de casa cuando tenía catorce años. Una familia ofreció a ayudarla, pero no podía imaginar que entonces empezaba otra pesadilla.

“Me compraron ropa y maquillaje, me dijeron que tenía que vender mi cuerpo a sus clientes. Tenía 16 años. Hice lo que me dijeron”, relató.

Elise Lindqvist no sabe exactamente cuántos años trabajó como prostituta. Solo sabe que escapó como pudo y comenzó de los botes de basura.

“Para consolarme, mezclé alcohol y pastillas y caí en una adicción cada vez más desesperada. En 1994, me ingresaron en un centro de recuperación. Todos me temían. Si alguien se me acercaba, los patearía, y si veía a un hombre, lo escupiría y lo insultaría. Todo lo que sabía era rabia", recordó.

En ese centro, la llevaron por primera vez a una capilla y comenzaron a orar por ella. “No sabía nada de Dios y de la oración. Para mí, la Iglesia era un lugar de muerte”, afirmó.

Elise Lindqvist describe aquel momento como una lluvia de luz y paz.

"Jesús me sanó. En ese momento, renací. Cuando la gente me pregunta cuántos años tengo, respondo 25: porque hace 25 años, Jesús me dio la vida y aprendí a caminar en su amor”.

El ángel de las meretrices

Durante más de 20 años, Elise Lindqvist ha utilizado su propia experiencia para ayudar a otras mujeres.

“La primera vez que visité la calle de Estocolmo donde se reúnen las prostitutas, Malmskillnadsgatan, me vi a mí misma. Me di cuenta de que este era el lugar donde tenía que trabajar”, relató a Vaticano News.

Según reseña este medio, su trabajo consiste en ofrecer una presencia materna y consoladora: alguien que escucha, abraza, distribuye comida y bebida y se calienta la ropa en las noches frías de invierno.

“El mejor regalo es salvar a una chica de la calle. Pero, sobre todo, mi presencia les brinda consuelo y valor, al hacerles saber que hay alguien que los ama, que no están solos”.

Hace unos años, el 18 de octubre de 2016, en el Día Europeo contra la Trata de Personas, Elise Lindqvist fue invitada a dirigirse al Parlamento Europeo.

En su discurso, hizo hincapié en las responsabilidades de las instituciones para adoptar resoluciones concretas que prohíban la trata de personas. Todos los Estados miembros europeos ya son plenamente conscientes del problema.

“Concluí diciendo que volveré cuando cumpla 90 años para ver si han cumplido con su compromiso”, agregó.

Elise Lindqvist tiene una ligera cojera. Cuando le preguntaron a qué se debe, ella respondió: “Hace un tiempo me tiraron de una escalera mecánica. Mi presencia entre las prostitutas molesta a mucha gente”.