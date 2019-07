¿Quedó atrás Deep Blue? Inteligencia artificial derrota por primera vez a jugadores profesionales de póker [VIDEO]

Al poner en la mesa de debate a Pluribus, inteligencia artificial creada por el catedrático Tuomas Sandholm y Noam Brown, investigador de Facebook AI, es casi obligatorio evocar a Deep Blue, la supercomputadora de IBM que venció a Garry Kaspárov en ajedrez, pues el robot programado para jugar póker consiguió imponerse a cinco oponentes humanos.

Concluido el encuentro del deporte ciencia en 1996, el genio ruso indicó que Deep Blue era manejado directamente por humanos tras haber tenido ‘movimientos sospechosos’. Sin embargo, hoy por hoy, en 2019, tales observaciones en contra de la AI no tendrían tanto sustento debido al avance tecnológico, siendo algo menos refutable.

Pluribus derrotó, entre otros, a Darren Elias de Estados Unidos, cuatro veces campeón del World Poker Tour, y hasta el momento nadie expone conjeturas oscuras.

Sandholm, a la izquierda con corbata, y Brown, con un portátil en la mano, durante un experimento de Libratus frente a campeones de póker. Foto: CARNEGIE MELLON

“Estamos entusiasmados con su rendimiento y creemos que algunas de las estrategias de juego de Pluribus podrían incluso cambiar la forma en que los profesionales practican el juego”, explicó Brown después del sit and go 6-max (seis jugadores como máximo en mesa). Estos resultados se pueden apreciar en la revista Science.

Según Nature, el antecedente más cercano es el de Libratus, otro robot instruido en póker, pero solo en duelos cara a cara (Heads up). El código de Brown, con menos poder de cómputo, demostró más habilidades. Solo le bastaron 10 000 manos para ganarle a 15 jugadores humanos en total.

¿Cuál fue el mayor desafío? Jugar póker requiere engañar al adversario y los robots no entienden mucho estos artificios: son automáticos y adolecen de interpretación; no asimilan el espíritu de las posiciones. Comenzada la investigación, la solución que se planteó era potenciar la memoria de la máquina 10 000 veces más, pero Pluribus no necesitó eso. Aprendió por sí mismo.

Libratus utilizaba un algoritmo parecido al de Deep Blue. Buscaba la mejor jugada en su base de datos y la ejecutaba escudándose en la matemática pura, una serie de cálculos improbables para la mente común.

Montaje a partir del cuadro 'Los jugadores de cartas' ('Les joueurs de cartes'), de Paul Cézanne. Foto: LUIS PAREJO / El Mundo

Por el contrario, la inteligencia artificial ideada por Facebook empezó desde cero, como cualquier jugador. Analizó las manos perdidas, los patrones de apuesta, el tamaño de los botes y verificó las variables. Entonces, ganó experiencia con billones de probabilidades.

Europa Press contó los pasos del proyecto de la red social más usada del mundo. Pusieron en marcha 64 núcleos durante ochos días dentro de un servidor, que requirió 512 GB de RAM, sin unidades de procesamiento.

“La capacidad de vencer a otros cinco jugadores en un juego tan complicado abre nuevas oportunidades para usar la inteligencia artificial y para resolver una amplia variedad de problemas del mundo real”, añadió Sandholm.

La AI se embolsó 50 000 dólares, amenaza con mejorar sus decisiones y, sin lugar a dudas, revolucionará la teoría de los juegos de mesa y azar.

Palabra autorizada de campeón

“Su mayor fortaleza es su habilidad para usar estrategias mixtas”, subrayó Darren Elias, jugador profesional víctima del ‘talento’ de la máquina. La opinión de “darrenelias”, nickname que lo identifica en conocidas salas de Internet, es autorizada: sus 3.8 millones de dólares en ganancias de póker online lo enaltecen.

Más adelante, el campeón nacido en New Yersey precisó que el robot hace cosas que nadie puede, como reconocer a ciencia cierta patrones de apuestas cuando alguien lleva buenas o malas manos iniciales. Ante ello, Facebook ratificó que el éxito del algoritmo es comparable a 150 dólares en recursos de computación de la nube, toda una ganga.