Fue violada durante 12 años y quedó embarazada tres veces de su padre, quien podría ser liberado

En Argentina, un hombre fue llevado a prisión gracias a que Sofía, su hija, denunció que la había violado desde los 7 hasta los 19 años y que, producto de los abusos, había quedado embarazada tres veces. Sin embargo, un error técnico podría dejar en libertad al padre violador.

Sofía relató que los abusos se producían cuando su mamá se iba a trabajar. A pesar de que los ataques eran constantes, guardó el secreto por miedo.

“Empezó a decirme que su hablaba mataría a mi mamá o mis hermanos. Eran tres o cuatro veces por semana que me violaba, durante 12 años. Recién a los 19 pude salir de ese infierno”, dijo Sofía.

PUEDES VER Policías violaban a dos hermanas que vivían en la calle, ahora son condenados

La primera vez que Sofía quedó embarazada, tenía 15 años. “Me hizo abortar. Me llevó a un lugar para dilatar el útero y él mismo me puso las pastillas. Al otro día la panza se me puso dura y expulsé el feto”, recuerda la víctima.

El padre violador la embarazó un año después. La bebé murió a los ocho meses por problemas cardíacos y respiratorios.

Dos meses después, se enteró que había quedado embarazada nuevamente. Su bebé ya tiene año y siete meses y lo está criando junto a su novio, quien la ayudó a denunciar a su padre.

La primera vez que Sofía quedó embarazada, tenía 15 años. Imagen referencial.

PUEDES VER Cadena perpetua para hombre que fue capturado cuando abusaba sexualmente de su hija de 6 años

Según medios locales, el 4 de junio pasado debía comenzar el juicio oral en la provincia de Quilmes. Pero dos días antes, advirtieron que estaba perdido el estudio de ADN del agresor. Ante la ausencia de este material medular, las sesiones se postergaron hasta noviembre.

En tanto, el violador podría recibir el beneficio de la excarcelación debido a que lleva detenido más de dos años en la cárcel sin condena firme.

“Se viene pidiendo que de ninguna manera este degenerado recupera la libertad, por eso estamos en estado de alerta, y sabemos que la Justicia comete atrocidades todo el tiempo, entonces, si perdieron el estudio de ADN, por qué nos vamos a quedar tranquilas, creyendo que no lo van a liberar", señaló a Diario Popular María Elena Leuzzi, representante de la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi).

PUEDES VER El amiguísimo de Trump envuelto en tráfico sexual de menores

Leuzzi indicó que hay antecedentes de problemas técnicos que dejaron juicios inconclusos que terminaron por dejar en libertad a los acusados, ya que, al estar sin condena firme durante dos años y en prisión preventiva, pudieron recibir un beneficio excarcelatorio porque se consideró que se vulneraba sus derechos.

“Lo entendemos, pero aquí no se trata de un ladrón de autos, sino de alguien que violó durante 12 años a su hija. La embarazó tres veces, la sometió a palizas”, sostuvo Leuzzi.