Mujer relata el infierno en que se convirtió lo que pensó que sería sus vacaciones soñadas

Una mujer de Delaware, En Estados Unidos, reveló cómo fue estrangulada y golpeada en un ataque salvaje mientras estaba de vacaciones en un centro turístico en la República Dominicana.

Tammy Lawrence-Daley, de 51 años, dijo que el ataque de terror ocurrió en enero cuando se hospedaba en el resort todo incluido Majestic Elegance en Punta Cana con su esposo Christoper y otra pareja.

En una larga publicación de Facebook que detallaba el ataque, Lawrence-Daley compartió fotos de sus horribles heridas y sangrantes lesiones faciales.

La madre de dos niños dijo que pasó cinco días en un hospital local recuperándose y que tuvo que someterse a una cirugía para reparar sus lesiones, de las cuales, cuatro meses después, aún se regenera.

Lawrence-Daley afirma que fue atacada por un empleado del hotel porque recuerda haberlo visto con un uniforme con el logo del resort.

El diario británico Daily Mail contactó al resort Majestic Elegance para hablar sobre el caso.

La mujer detalló que el ataque ocurrió en su segundo día en el centro turístico alrededor de las 10: 30 p.m cuando salió de su habitación para tomar un refrigerio y tomar fotos de la luna desde la playa.

Ella recuerda haberle dicho a su esposo que regresaría en cinco minutos, pero Lawrence-Daley dijo que terminó desapareciendo por ocho horas.

"Todavía estoy lidiando con varios problemas, incluyendo daño a los nervios, así como, todos los gastos médicos desde que estoy en casa", dijo.

"Majestic Elegance no se responsabiliza por el ataque, ya que no pude identificar al atacante a pesar de que llevaba un uniforme con el logo del resort y me golpeó directamente en frente de la sala de mantenimiento sin abrir y me arrastró escaleras abajo de concreto a un sótano para que nadie podía oírme o encontrarme.

"La policía encontró evidencia de sangre en la manija del lavamanos y un sombrero de mantenimiento en el área donde me encontraron, pero esto no significa nada en estos países".

En sus redes sociales narró su terrible experiencia en un intento por advertir a otros viajeros que tengan cuidado.

“Este hombre pensó que me había matado, pero falló. Él todavía está ahí fuera, un depredador, esperando a su próxima víctima. Sólo la próxima mujer no puede ser tan afortunada. Por favor, por favor no camines solo. Estos ataques se producen con demasiada frecuencia y los delincuentes no están siendo procesados ​​a pesar de que se encuentran pruebas”.