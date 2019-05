Iván Duque sobre Venezuela: "Perú y Colombia enfrentan la peor crisis migratoria" [VIDEO]

En su segundo día en Perú, el presidente de Colombia Iván Duque dijo que se debe apoyar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, para que Nicolás Maduro pueda salir del poder.

“La única solución viable para la reconstrucción de Venezuela empieza con el fin de la dictadura”, dijo Duque ante periodistas internacionales.

Además de ello, resaltó que tanto Perú como Colombia enfrentan la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia, refiriéndose a la huida obligatoria de los venezolanos, por la falta de alimentos, medicinas e insumos médicos, y una inflación de 1 000 000 %

“Colombia con 1 000 000 de migrantes y Perú con más de 700 000. Se sabe que si no hay una recuperación institucional de Venezuela, y no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando”, destacó

“Necesitamos que todos nos unamos para respaldar a la Asamblea Nacional y al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y que llegue la dictadura final a Venezuela”, prosiguió Duque.

Por su parte, el presidente de Perú Martín Vizcarra dijo que el día de ayer se trató la crisis en Venezuela en la Comunidad Andina y se planteó los graves problemas que genera la permanencia de un régimen que tanto la región como algunos países de la Unión Europea lo consideran ilegítimo.

“Tenemos que encontrar una solución para los hermanos venezolanos, como para la situación de los países que han recibido esta migración”, continuó.