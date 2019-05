Trump visita Tokio y sube a la arena de los gigantes del sumo [VIDEO]

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo a una competición de sumo en Tokio e incluso subió a la arena de Ryogoku Kokugikan para entregar un premio, desatando los gritos entusiastas del público.

Trump, quien con esta visita ha sido el primer líder extranjero que se reunió con el nuevo emperador de Japón, Naruhito, llegó al estadio este domingo sonriendo y con el puño en alto para saludar a más de 10.000 espectadores.

El público de sumo se sienta en cojines en el suelo, pero, protocolo obliga, el primer ministro japonés Shinzo Abe y su esposa Akie --que llevaron a Trump y a su esposa Melania a la competición-- hicieron preparar cuatro sillas.

A la llegada del presidente de los Estados Unidos, la multitud pareció olvidarse por un rato del deporte y todas las miradas --y miles de teléfonos celulares-- convergieron sobre el visitante y su esposa para filmar el acontecimiento.

Pero, aficionados al sumo por sobre todas las cosas, luego de unos minutos la acción se reinició en la arena y todo el mundo pareció olvidar al presidente extranjero, al menos por un rato.

President Donald Trump and Prime Minister Shinzo Abe attended the final day of the Summer Grand Sumo Tournament in Tokyo and Japan on May 26, 2019.#Sumo #相撲pic.twitter.com/4gwEVxaeJm