¿Quién fue Concha Michel y por qué el doodle de Google le rinde homenaje?

Sobran las razones para que hoy el doodle de Google homenajee a Concha Michel: compositora, dramaturga, ensayista, feminista y aventurera. La polígrafa, mexicana de pura cepa, nació el 24 de mayo de 1895 en Villa de la Purificación, en el estado de Jalisco.

Hija de padres rancheros y amantes a la agricultura, Concha Michel, a quien el doodle de Google rinde homenaje, creció junto a sus padres y a sus hermanos María Albina y José. Su abuelo, latifundista de ascendencia gala, creó ‘Fábricas de Francia’ y fundó el Convento de San Lorenzo de Loyola en Ejutla, donde la ensayista se educó.

"I hope people could see the Mexican spirit, Mexican folklore, & how women can be so powerful & creative," says Mexico-based artist @emiliaschettino, who created today's #GoogleDoodle for Concha Michel.



