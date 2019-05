Anciana buscaba en Google con “por favor” y “gracias”, y la compañía le responde así

Los que hacemos consultas en Internet a diario sobre cualquier tema sabemos que basta con colocar ciertas palabras claves en el buscador que usamos – casi siempre Google - para recibir óptimos resultados, incluso sin la necesidad de escribir frases coherentes.

No obstante, aún hay personas que no se han familiarizado del todo con esta forma de consultar en la red. Es el caso de Mae Ashworth, una mujer en el Reino Unido que hacía búsquedas en Google de manera muy cortés usando “por favor” al inicio de su búsqueda y la finalizaba con “gracias”. La historia ocurrió en el 2016.

Nadie se había percatado de este hecho hasta que recibió la visita de su nieto Ben Eckersley, quien al revisar la computadora de su abuela se dio con la sorpresa que la última búsqueda había sido hecha con mucha formalidad, algo que Google ni Internet exigen. “Por favor, ¿podría traducir estos números romanos: MCMXCVIII? Gracias” era la consulta.

El joven de 25 años sabía que su abuela podía navegar en la red, pero nunca se había percatado de cómo lo hacía. Tanta fue su fascinación que decidió compartir la historia a través de su cuenta de Twitter.

La publicación no pasó desapercibida para los usuarios ya que tuvo gran número de compartidos, me gusta y comentarios que resaltaban la actitud de la anciana. “Mae es la personificación de la cortesía británica. Será la única persona que sobreviva cuando las máquinas se revelen y nos esclavicen”, escribió un internauta que leyó la historia.

Pero la sorpresa fue que el enlace no fue ignorado por el propio Google UK, que le envió un gran mensaje a Mae y de paso le respondió la consulta que la mujer había hecho con “por favor” y “gracias”.

Omg opened my Nan's laptop and when she's googled something she's put 'please' and 'thank you'. I can't 😂😂😂 pic.twitter.com/hiy2tecBjU