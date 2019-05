Niña fallece tras recibir descarga eléctrica por jugar con cargador de celular conectado

Terrible accidente tuvo una niña de 2 años de edad en la India. La menor recibió una fuerte descarga eléctrica luego de chupar un cable de cargador de celular que estaba conectado. La bebé estuvo jugando con la cuerda en un descuido de sus padres.

Según reportó The Times of India, el accidente sucedió el último domingo en la mañana en la ciudad de Jahangirabad, en India, cuando la madre junto a la niña se encontraban de visita en la casa de la abuela.

La madre de la menor, Razia, quiso pasar el fin de semana en un ambiente tranquilo junto a su hija y abuela, pero no previó que un descuido terminaría con la vida de su indefensa bebé.

De acuerdo al parte policial, la madre conectó su celular a la corriente eléctrica y al quitar su teléfono cuando la batería estaba al 100%, dejó el cargador enchufado como en anteriores veces. La niña se quedó sola en la misma habitación para jugar.

La bebé de 2 años encontró el cable y lo tomó del extremo que se conecta al celular y se lo metió a la boca por curiosidad. Su última acción generó que recibiera una fuerte descarga eléctrica y posterior a ello perdió el conocimiento.

Razia encontró a su hija desmayada en la habitación y con parte del cable quemado. La bebé fue trasladada inmediatamente de urgencia al hospital y a penas ingresó al nosocomio fue declarada muerta.

“Si alguien se acerca con una denuncia, la iniciaremos conforme a las normas”, aseguró Akhilesh Pradhan, oficial de la policía local, para The Times of India. Las autoridades todavía no han iniciado una investigación por este accidente.