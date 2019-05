Dos jóvenes mueren por contraer una bacteria en un bar

Luego de que acudieron a un que funciona a puerta cerrada en Bogotá, Colombia, dos personas murieron por contagiarse de una peligrosa bacteria. La Secretaría de Salud de Bogotá informó que la causa de la defunción fue la bacteria meningococo.

Según Manuel González, subsecretario de Salud de Bogotá, los jóvenes fallecieron por una infección provocada por el microorganismo. "(Esta bacteria) les generó una infección en el cuerpo que puede llegar a afectar el cerebro y generalmente tiene síntomas neurológicos", informó el especialista.

De acuerdo con las autoridades de Colombia, la bacteria puede contagiarse por el contacto con una persona infectada. El microorganismo que contrajeron ambas personas también causa fiebre, cefalea, dolor de cabeza, rigidez en la nuca y manchas rojas en la piel.

Otra persona también sufrió el contagio de la bacteria, pero se encuentra recuperándose en un centro de salud. Medios locales informaron que la salud de la tercera víctima viene evolucionando de forma favorable y que los médicos esperan los resultados del laboratorio para descartar la infección.

Especialistas aclararon que la bacteria no ataca un organismo por el consumo de alcohol, sino por el contacto con una persona susceptible a adquirir la infección. No se han registrado más casos de personas hospitalizadas o muertas por este microorganismo. No obstante, la Secretaría Distrital de Salud continúa realizando acciones de prevención y monitoreo.

La meningitis bacteriana es una de las infecciones del sistema nervioso central más común. Médicos indican que es una enfermedad altamente letal. Cuando se padece esta enfermedad, los síntomas más comunes que se presentan son náuseas, vómitos y manchas en la piel.

Otra bacteria que puede generar esta enfermedad es la Neisseria meningitidis o meningococo. La enfermedad puede propagarse por el contacto prologando con una persona mediante besos, tos, dormitorios colectivos y cubiertos compartidos.