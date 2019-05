Después de seis horas, detienen a hombre que escaló la Torre Eiffel [FOTOS y VIDEO]

El hombre que escaló este lunes la Torre Eiffel hasta llegar a su cumbre fue arrestado por las autoridades de Francia seis horas después de haberse encaramado al monumento, uno de los más visitado de la ciudad y que permaneció cerrado durante el incidente.



El hombre, que subió del segundo al tercer piso de la Torre Eiffel y permaneció en el exterior, amenazando con suicidarse, obligó por motivos de seguridad a evacuar a los turistas que lo visitaban a primera hora de la tarde.

Seis horas más tarde, la intervención de los bomberos y de la policía de París permitió su arresto.



La empresa que gestiona la Torre Eiffel indicó que ya no reabrirá sus puertas hasta mañana por la mañana.



Una portavoz de la empresa en Francia explicó a Efe que los trabajadores del monumento, uno de los más visitados del mundo, descubrieron a primera hora de la tarde a un hombre encaramado a la estructura del edificio, lo que les llevó a evacuar y cerrar el lugar.



Los bomberos y la Policía de Francia se desplazaron hasta la Torre Eiffel, cuyos alrededores fueron también cortados al tráfico para facilitar la intervención.

"Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre", dijo un portavoz de SETE, cuando estaba en el lugar de los hechos.

El pasado mes de octubre del año 2017, un joven también amenazo con suicidarse en la parte alta de la Torre Eiffel.

"La Torre Eiffel está actualmente cerrada hasta nuevo aviso", se podía leer en francés e inglés en la cuenta oficial en Twitter del monumento esta tarde.

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.