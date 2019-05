Explosión de cerca de las pirámides de Giza deja al menos 17 turistas heridos

Un total de 17 personas, oriundas de Egipto y Sudáfrica, resultaron heridas este domingo en una explosión al paso de un autobús de turistas cerca de las célebres pirámides egipcias de Guiza (este de El Cairo), informaron fuentes de seguridad y médicas.

Un artefacto explosivo estalló junto a la ruta al paso del autobús de turismo. Imágenes del lugar de la explosión que circulaban en las redes sociales mostraban al vehículo dañado y restos de el mismo esparcidos sobre la carretera.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct