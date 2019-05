Juzgan a doctor por negarse a practicarle aborto a mujer víctima de violación

El juicio oral contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra de 43 años culminará el miércoles 15 de mayo, según el diario El Clarín de Argentina. El juez Meynet tendrá una semana para determinar si el médico incumplió sus deberes como funcionario público por haberse negado a practicarle un aborto a una joven que quedó embarazada por una violación.

Mientras tanto, usuarios que están a favor y en contra de Rodríguez piden firmas digitales para que el acusado sea condenado y absuelto, respectivamente. Por lo contrario, dentro de la sala, no pueden exhibirse pancartas que aludan a opiniones sobre el tema por orden del juez.

La polémica inició el 2 de abril de 2017, cuando una joven acudió al hospital de Pedro Moguillansky de Cipolleti desde el centro de salud Fernández Oro por un cuadro de fiebre y dolor abdominal. Después de que fue atendida por Rodríguez, jefe del servicio de Ginecología de la entidad, la paciente contó que no quería tener a su hijo.

Por ello, añadió que ingirió un fármaco (Oxaprost) para practicarse un aborto. La pastilla se la habría entregado una organización no médica. El profesional de la salud le realizó un examen para comprobar que tal aseveración era cierta. Descubrió que la joven tenía poco más de 22 semanas de embarazo (5 meses).

En ese sentido, el médico explicó que no practicó el aborto para evitar que la mujer fallezca. Añadió que intervino a la paciente con medicamentos para que se estabilice. El parto fue inducido en la semana 35 y el bebé, que hoy tiene casi dos años, fue dado en adopción.

Días después de que el hecho se hizo público, Marta Milessi, diputada provincial del partido Juntos Somos Río Negro, denunció a Rodríguez Lastra y a la doctora Yamila Custillo por incumplimiento de sus deberes profesionales. Esta última fue apartada de la acusación posteriormente.

La funcionaria creó la ley provincial 4796 de "Atención Sanitaria en casos de Abortos No Punibles". "Volvería a actuar de la misma manera hoy y siempre porque no se trata de una cuestión ideológica de ningún tipo más que médico. Las cosas son bien claras, los procedimientos son claros, yo sé que los cumplí porque no violé ninguna ley”, declaró el ginecólogo a un medio local.

Rodríguez Lastra expuso que, si hubiese interrumpido el embarazo en las condiciones en las que se encontraba la mujer, el feto habría nacido con posibles deformaciones. "Con su accionar, el médico habría incumplido con lo normado por la Ley Provincial 4796 y el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales que resultaran embarazadas producto de la violación a acceder a la interrupción legal de su embarazo, y su no acatamiento encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicaron los fiscales Santiago Márquez Gauna y Anabella Camporessi ante el juez Julio Sueldo.