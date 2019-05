Guaidó asegura que "cooperación" militar extranjera no sería "intervención"

Juan Guaidó, jefe del Parlamento de Venezuela al que más de medio centenar de países reconocen como presidente interino del país, aseguró que una "cooperación militar extranjera no sería intervención" porque la Asamblea Nacional puede autorizarla.



En entrevista a la cadena Telemundo, afirmó que deben evaluar "responsablemente" toda las opciones. "En el caso de cooperación militar extranjera, no sería intervención, porque el Parlamento Nacional es el único que podría autorizar misiones militares extranjeras", resaltó.



Guaidó dijo que esa es una "opción" que está sobre la mesa y que han hablado del tema no solo con Estados Unidos, sino también con mandatarios como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

"Hemos hablado con todas las posibilidades. [La mejor opción] es la que en menor tiempo posible nos ayude a atender la emergencia, produzca estabilidad, gobernabilidad y nos enrumbe a una elección", indicó.



En su opinión, hace mucho tiempo se cruzó ya la "línea roja" que justificaría esa presencia militar extranjera.



Indicó que la única intervención extranjera actualmente en el país es de Cuba, con agentes de inteligencia y contrainteligencia, y la presencia de aviones militares rusos, lo que calificó de "escándalo".

Reconoció que necesitan mayores apoyos de los militares y fue rotundo al afirmar que lo que no quieren es un "enfrentamiento entre hermanos".



"No queremos un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. Esperemos que se pronuncien en bloque", instó.



Lo que rechazó es que su movimiento haya perdido fuerza y dijo que sigue avanzando la "Operación Libertad" iniciada el pasado 30 de abril para conseguir la "usurpación" que considera hace el presidente Nicolás Maduro del poder.



Aseguró que este movimiento es un proceso que no comenzó el pasado 10 de enero, cuando, en su opinión, concluyó el periodo presidencial de Maduro, sino que comenzó hace años y "crece" y nuevas personas se incorporan a él.

"El 30 de abril fue un éxito de verdad para los venezolanos. ¿Por qué?, porque nos dimos cuenta de que las Fuerzas Armadas ya no están con la dictadura", indicó Guaidó.



Por ello, aseguró que se mantiene la "esperanza" de solucionar la crisis en Venezuela, recuperar la democracia y de que la gente que emigró ante la actual crisis económica y política regrese al país.



El presidente del Parlamento dijo que si no ha habido más apoyos a su causa ha sido por el "miedo" reinante en el país y porque muchos ciudadanos viven del "subsidio" que les da el Estado.



"La relación del ciudadano de Venezuela con el Estado es de terror", consideró sobre un miedo que afectó a los militares que inicialmente apoyaron su movimiento del 30 de abril, pero finalmente se echaron atrás.



Guaidó, quien lamentó la imposibilidad de una negociación con el Gobierno para salir de la actual situación, dijo además que es "obvio" que Maduro no manda en el país ni es capaz de solucionar la falta de agua, luz, alimentos y medicamentos en el país.

Fuente: EFE