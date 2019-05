Juan Guaidó lidera protestas contra Maduro en respuesta a represalias del chavismo | EN VIVO

A pesar de las amenazas de Estados Unidos y las declaraciones de Juan Guaidó sobre la aprobación de una posible intervención militar extranjera, el régimen de Nicolás Maduro mueve las fichas de la represión incluso contra la cúpula de poder de la oposición. Ante la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, que Guaidó calificó como "secuestro", este convocó a nueva jornada de movilizaciones. Esta es la cobertura EN VIVO de la nueva protesta.

El contraataque del régimen a la frustrada insurrección militar del 30 de abril, en el marco de la Operación Libertad, ha dejado con importantes bajas a la oposición, puesto que fueron siete diputados a quienes el régimen de Nicolás Maduro les arrebató la inmunidad parlamentaria, luego uno de ellos fue recluido en una cárcel de máxima seguridad y otro huyó hacia Colombia y tres pidieron refugio en la embajada de Italia.

Estos tres dipuitados se refugiaron en sedes diplomáticas para evitar su captura por la rebelión que encabezó Juan Guaidó en su intento por desalojar a Nicolás Maduro del poder. En la residencia del embajador de Argentina está Richard Blanco y en la del embajador de Italia, Mariela Magallanes y Américo De Grazia.

No le daré el gusto, a la #NarcoDictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotrafico y terrorismo. Sigo en la lucha. #VenezuelaValeLaPena. Y agradezco la acogida de ITALIA.