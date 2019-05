Cortan la luz en la embajada de Venezuela ubicada en Estados Unidos

El representante diplomático designado por Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, indicó que se ha cortado la energía eléctrica en el edificio donde se ubica la embajada de Venezuela en Washington.

“A los invasores de nuestra Embajada que defienden cómodamente al régimen usurpador, hemos decidido darles un poco de la experiencia de vivir en Venezuela bajo el socialismo fracasado de Maduro. A partir de este momento no tendrán energía eléctrica. Próximo paso: su salida”, escribió Vecchio en su cuenta de Twitter.

Según un video grabado a las afueras de la embajada, Vecchio indicó que realizó las gestiones necesarias con la compañía PEPCO para que se suspenda el suministro de la luz. “Es una victoria”, dijo frente a un grupo de sus compatriotas que lo arengaba.

Al interior del edificio ubicado en una calle de Georgetown se encuentran activistas que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro, por lo que se les considera invasores de la sede diplomática, ya que se sabe Estados Unidos desconoce al régimen chavista, en cambio respalda a Guaidó como presidente interino.

La embajada ha sido objeto de varias eventualidades durante la última semana. Varios grupos de venezolanos se han acercado a las afueras para alzar su voz de protesta contra la permanencia del poder de Nicolás Maduro.

A inicios del mes pasado opositores al régimen denunciaron que un grupo de integrantes de la ONG ‘Codepink’ – la cual se opone a las intervenciones militares de Estados Unidos, como denuncian se quiere hacer en Venezuela - tomó la embajada para evitar la entrada de la delegación enviada por Juan Guaidó. Desde entonces el lugar permanece cercado por antichavistas que no permiten ninguna actividad al interior, incluso intentan impedir que allegados les entreguen comida.

El 24 de abril fue la fecha en la que salió el último representante de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro ya que como es conocido los Estados Unidos les quitó las credenciales que les permitía ejercer funciones diplomáticas.

Los activistas de ‘Codepink’ aseguran que el corte de la luz no los mellará en su acto de resistencia para dejar el edificio. Una periodista estadounidense afirma que los ocupantes de la embajada venezolana ya estaban preparados para ello, por lo que a partir de ahora se alumbran con una linterna.

Looks like the power has been totally cut at the Venezuelan embassy. All authorities on scene socializing with right-wing opposition. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/2dVZdoyVH4