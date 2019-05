Mujer vende a su sobrino de 5 años en Facebook por indignante motivo

El anuncio de la venta de un niño de 5 años a través de una página de Facebook ha causado una ola de indignación en todo México, ya que como es evidente se está comercializando con un menor de edad, lo cual está prohibido.

La autora de la publicación lleva como nombre de perfil el de Britany Mayra Pérez Gómez, ella alega que desea dar en venta por 500 pesos al hijo de su hermana ya que se encuentra harta de cuidarlo y no quiere darle de comer.

“Vendo niño, es de mi hermana, pero como ha pasado desde el miércoles ya me tiene harta con que quiere comer huevo con kétchup. Le puse cinta para que dejara de molestar, pero no más no deja de llorar. Si quiere el niño lo vendo en 500 pesos, ya me tiene harta y no hace más que estar llorando, ya estoy cansada. Y si ves esto María, voy a vender a tu hijo si no llegas a las cinco. Dijiste que me lo dejabas 3 horas y ya lleva 3 días. Escucho ofertas, en verdad, ya me tiene hasta la madre con que quiere comer”, dice el anuncio.

Como es claro, al tratarse de un delito contra un niño el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha empezado a tomar cartas en el asunto y emitió un comunicado al respecto.

“Derivado de denuncias ciudadanas a través de mensajes en nuestras redes sociales en los que se expone la intención de venta de un menor, se pide apoyo de la población para conocer mayor información que nos ayude a confirmar o descartar la veracidad del caso ya que los derechos de las niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier ley”, indicó la institución a través de un documento.

“A petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pedimos proporcionar toda información anónima que nos ayude a ubicar a este tipo de personas y salvaguardar la integridad, vida y salud de los pequeños en condición de vulnerabilidad”, agregaron.

La publicación en la página de Facebook hace referencia que las ventas se dirigen principalmente que está dirigido a los residentes de la ciudad de Matamoros, aunque esto se debe confirmar por las autoridades”.

Sin embargo, este comunicado ha sido fallido ya que hasta ahora la DIF no ha recibido datos sobre el paradero de Britany Pérez, ni del menor, ni de la madre de este último. Por lo que se piensa que aún hay peligro que la propuesta de venta siga vigente por otros medios.