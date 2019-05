Hilda Tenorio: ¿Cómo viene recuperándose la torera que sufrió una cornada en el rostro? [VIDEO]

Tras la cornada que recibió en el rostro Hilda Tenorio el pasado viernes 3 de mayo, muchos vienen preguntándose cuál es el diagnóstico de la torera y cómo viene recuperándose, pues el impacto le dejó 17 fracturas. El hecho sucedió mientras esperaba de rodillas al toro bautizado como "Querido Viejo".

Este movimiento es considerado en el mundo de la tauromaquia como "cambiada de rodillas" y simboliza un 'saludo' hacia el toro. Cuando Hilda Tenorio lo realizó, el animal la arrolló clavándole uno de sus cuernos en la boca. Mediante su cuenta de Facebook, la mexicana de 33 años publicó un texto en el que cuenta las cirugías a las que se sometió.

"Desde aquí quiero darle las gracias a todos por sus muestras de cariño. Siempre me pregunté si escribirle #Fuerza a un torero herido serviría de algo. Créanme cuando digo que sí ... GRACIAS", se lee en la primera parte de la publicación de Facebook. Desde el día en que sufrió este accidente, Hilda Tenorio ha utilizado las redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

Continuó informando que la lesión que le produjo la cornada en el rostro es "muy grave", por lo que la primera noche no pudo descansar bien. "He pasado una noche difícil sin poder dormir, sentada porque no había de otra manera", redactó.

Contó que, después de que fue atacada por el animal, los paramédicos la trasladaron al hospital y le realizaron una tomografía. "Han dicho los doctores, después de hacer una tomografía, que tengo fracturado el maxilar superior (se siente el paladar roto por completo, hoyos en él ...)", narró.

La embestida que sufrió Hilda Tenorio le fracturó los pómulos y la órbita de los ojos. "Bueno ... ya tendré una nueva cara de platino. (Ojalá contara como los grammy). Siga en espera de la cirugía programada a las 10 de la mañana que han dicho durará aproximadamente 6 horas o más", finalizó. Según la portal de Toros en el Mundo, la recuperación de la torera tardará de 2 a 3 meses.

El escrito de Facebook fue lanzado el sábado 4 de mayo, un día después de que el toro la atacara. A través de su cuenta de Instagram y Twitter agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y personalidades de otros países.