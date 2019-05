SIP: No se puede celebrar Día de la Libertad de Prensa

La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, directora del diario El País, de Colombia, indicó que el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se cumple este 3 de mayo, "no es un día para celebrar en nuestras Américas". "No podemos celebrar cuando los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda siguen presos en Nicaragua sin debido proceso. No podemos celebrar cuando los regímenes autoritarios de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, reprimen, censuran la libertad de prensa, de expresión y el derecho de los ciudadanos a la libertad de reunión y a manifestarse de forma pacífica".

Domínguez indicó que no se puede olvidar en este día, que en el último año, desde mayo de 2018, fueron asesinados 26 periodistas en México, Brasil, Colombia, Honduras y Estados Unidos. Son "crímenes perpetrados por funcionarios corruptos, bandas del crimen organizado y delincuentes que han querido silenciar sus denuncias. Tampoco podemos tener tranquilidad cuando en países como México el sistema de protección y seguridad de periodistas ha fallado y es ineficiente. No podemos estar satisfechos cuando la mayoría de los crímenes contra periodistas permanece en la impunidad".

Mostró su preocupación porque "en casi todos los países existen campañas de estigmatización, enarboladas por líderes democráticos que buscan restar credibilidad a la prensa para gobernar con mayores comodidades". Indicó que no se puede celebrar la fecha "cuando la censura oficial irrespeta el derecho de los venezolanos a acceder a información a través de cualquier medio y reprime las manifestaciones ciudadanas". Igual el régimen en Nicaragua ha allanado y confiscado medios de comunicación.

"Todo ello nos obliga a redoblar nuestro compromiso para seguir luchando", aseguró María Elvira Domínguez. ❖