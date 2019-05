España rechaza entregar a Leopoldo López al chavismo

España anunció que no entregará a las autoridades venezolanas al opositor Leopoldo López, refugiado en la residencia del embajador español en Caracas y quien recibió una orden de detención. El gobierno español "en ningún caso contempla la entrega de López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de la Residencia del Embajador", afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En el texto, el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, que a principios de febrero reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino, recuerda también la "inmunidad e inviolabilidad" de la que gozan tanto la embajada como la residencia oficial del embajador.

El 30 de abril, día en que López fue liberado de su detención domiciliaria por militares sublevados contra el gobierno venezolano, el opositor, su esposa Lilian Tintori y su hija se refugiaron en la residencia del embajador español "en calidad de huéspedes", según subraya el comunicado español.

Este jueves, un tribunal de Caracas dio una orden de detención contra el dirigente opositor por violar "flagrantemente" el arresto domiciliario al que fue recluido en agosto de 2017.

"No le tengo miedo"

En tanto, Leopoldo López advirtió que habrá nuevos alzamientos militares contra el Gobierno de Maduro, que no reconoce, y que intentó derrocar con una efímera rebelión junto a Juan Guaidó y más de veinte uniformados el martes.

"Claro que van a venir más movimientos militares", dijo López a las puertas de la residencia del embajador. "Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible", insistió. "Nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado", dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro.

Dijo no tener miedo a la cárcel, si bien tampoco espera regresar al confinamiento. "No quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también tengo claro que no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura", dijo.

Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump dijo este jueves que "muchas cosas van a suceder en Venezuela" en los próximos días. Ante esto, el secretario de Defensa, Patrick Shanahan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, cancelaron un viaje oficial previsto a Alemania para trabajar en planes de contingencia para Venezuela.

Entrevistado en la cadena Fox, Donald Trump dijo: "Estamos haciendo todo lo posible antes de tener que pasar a la opción última, y he de decir que hay mucha gente que nos está pidiendo ya esa opción última". ❖

llamado

Ataque. Maduro y la Fuerza Armada se declararon en ofensiva contra los "golpistas", al reafirmar su unidad. "Máxima moral para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista", dijo Maduro frente a la tropa.

EEUU realiza una guerra psicológica