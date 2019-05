El extraño caso del hombre con la cabeza en forma de cerebro

Un hombre de 37 años notó que su cuero cabelludo se llenaba de extraños pliegues y surcos que aparecían de forma espontánea hasta llegar a darle a su cabeza una forma similar a la del cerebro, por lo que acudió a una clínica de endocrinología, en Italia, donde le diagnosticaron una extraña enfermedad crónica. El insólito caso de este paciente fue publicado por la revista The New England Journal of Medicine (Estados Unidos) y ha dado la vuelta al mundo.

De acuerdo a su historial médico, el hombre había tenido algunos extraños síntomas desde hace algún tiempo. Llevaba cuatro años de sudoración excesiva, constantes dolores de cabeza y dolor en las articulaciones. Asimismo, su esposa fue la que notó, desde hacía un tiempo, el un aumento de extraños pliegues de piel en su cuero cabelludo.

De acuerdo al estudio del caso, el hombre también tenía pies y manos agrandadas y una mandíbula inferior demasiado salida.

Tras una serie de análisis y exámenes físicos, los médicos encontraron que la hormona del factor de crecimiento insulínico tipo 1 -que junto con la hormona del crecimiento, ayuda a promover el crecimiento y desarrollo normal de los huesos y tejidos,- estaba presente en niveles elevados en el organismo del paciente, lo que le causaba una acromegalia, una enfermedad que se caracteriza por un aumento de tamaño de las manos, de los pies, de las mandíbulas y de la nariz.

Acromegalia

Según los especialistas, esta enfermedad, causada por una lesión de la glándula pituitaria, también origina el engrosamiento y la aparición de los surcos en el cuero cabelludo, llamado cutis verticis gyrata, que deja la piel de la cabeza con forma de pliegues cerebrales.

El paciente fue sometido también a una resonancia magnética en su cabeza, que reveló, además, un tumor benigno de lento crecimiento que se origina en las células que forman la glándula hipófisis.

El estudio señala que el hombre fue sometido a una cirugía para extraer el tumor. Además, recibió un tratamiento para liberar la hormona de crecimiento que su organismo tenía en exceso, y recibió inyecciones de relleno de tejidos blandos para disminuir el efecto del cuero cabelludo que le había causado la enfermedad, aunque indica que solo tuvieron un efecto parcial.