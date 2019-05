Guaidó llama a mantener la protesta y López se refugia en Embajada de España

Los enfrentamientos entre las fuerzas leales al régimen de Nicolás Maduro y los seguidores de Juan Guaidó se han limitado al municipio Chacao de Caracas, bastión opositor, donde funcionarios militares han bloqueado los accesos al oeste de la capital, zona en que tradicionalmente el chavismo ejerce mayor control y hasta el momento se reporta "normalidad".

La agencia Efe ha podido constar que al menos unos 500 militares mantienen cerradas las vías de comunicación entre el este y oeste de la capital, mientras motoristas uniformados rodean las zonas en las que los opositores se mantienen manifestando y exigiendo la salida del gobernante Nicolás Maduro.

La manifestación opositora que se desarrolló en parte de Caracas comenzó luego de que en horas de la madrugada el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que "la familia militar" dio el paso para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera hace Maduro de la Presidencia.

Al líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, lo acompaña cerca de medio centenar de militares que se sublevaron a Maduro, diputados del Parlamento y el dirigente Leopoldo López, puesto en libertad por la Fuerza Armada.

A primera hora de la tarde, el canciller chileno, Roberto Ampuero, informó que López –en arresto domiciliario tras una condena de 13 años de prisión– estaba refugiado con su familia en la Embajada chilena en Caracas. Sin embargo, horas después se dijo que López y su esposa se habían dirigido a la embajada de España porque en la de Chile "no existía espacio".

"El momento es ahora", fue el mensaje de Guaidó en un vídeo donde apareció junto al propio López y rodeado de uniformados armados.

La respuesta de Maduro tardó varias horas hasta que soltó un mensaje en Twitter: "He conversado con los comandantes, quienes me han manifestado su total lealtad. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. ¡Venceremos!". Sin embargo, el presidente no ha comparecido ante la nación desde que se inició la ofensiva opositora, durante la madrugada. El titular de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, se pronunció a favor del mandatario: la acción de la oposición, ha dicho, obedece a un "intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre". A media tarde, hora local de Caracas, Brasil ha confirmado que un grupo de unos 25 militares venezolanos de bajo rango han pedido asilo en la Embajada brasileña en Caracas.

"Maduro negoció"

John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, está en contra de Maduro y ha negociado con la oposición, y exigió a Rusia que no intervenga en Venezuela ante el levantamiento militar.

"Figuras como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, (Iván) Rafael Hernández Dala, todos ellos están de acuerdo en que Maduro debe irse", dijo Bolton a los periodistas en la Casa Blanca.

El enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, precisó en otro encuentro con reporteros que esos tres altos cargos del chavismo han mantenido "negociaciones" durante "el último mes o dos" con figuras de la oposición sobre cómo "volver a la Constitución".

Bolton confió en que esas tres figuras "actúen esta tarde o esta noche para ayudar a traer a otras fuerzas militares al lado del presidente interino Guaidó" y que "cumplan sus compromisos" acordados en el presunto diálogo con la oposición.

El asesor del presidente estadounidense expresó su esperanza de que el levantamiento militar liderado por Guaidó "sea suficiente para sacar a Maduro del poder".

"Esto claramente no es un golpe" de Estado, sentenció Bolton, al argumentar que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela.

Opinó que este es "un momento potencialmente positivo" para Venezuela, pero también uno "muy delicado".

"Si este esfuerzo fracasa, se hundirán en una dictadura a la cual hay muy pocas alternativas posibles", alertó.

Bolton opinó que "los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos".

"Cuando las vidas de los venezolanos están en juego, esperamos que Rusia no intervenga", advirtió el asesor de Trump.

Aunque subrayó que Estados Unidos quiere una "transferencia de poder pacífica" en Venezuela, Bolton reiteró que Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa", en una clara referencia a la vía militar.

Bolton ha defendido desde que llegó al cargo hace un año la doctrina Monroe, articulada hace casi dos siglos para alertar a potencias extranjeras de que no intervinieran en el continente americano, y eso explica su advertencia de que Rusia no debe interferir en Venezuela, pero EE.UU. sí podría hacerlo.

El asesor de Trump admitió que es posible que la tensión en Venezuela "persista" si Guaidó no logra imponerse, pero dijo que no ve "ningún indicio de que una parte sustancial de los militares venezolanos estén dispuestos a disparar a civiles inocentes".

Apoyo cubano

Atribuyó los choques violentos que ya se han registrado a los "colectivos", militantes civiles "organizados por los cubanos", así como a posibles elementos aislados de los militares venezolanos. "No sabemos exactamente cuál es ahora la estructura de mando (de los militares venezolanos), solo que, probablemente, responde a órdenes de La Habana", aseguró Bolton.

Horas antes de las declaraciones de Bolton, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió un tuit idéntico al publicado inmediatamente antes por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, un aparente "copia y pega" que ha suscitado numerosas reacciones en la red, desde el enfado hasta el sarcasmo.

Díaz-Canel publicó en Twitter un mensaje sobre el reciente alzamiento de la oposición venezolana, que considera un "movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país" en el que se "han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror".

El tuit del presidente cubano habría pasado desapercibido como un mensaje más de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, si no fuera porque es exactamente idéntico al publicado horas antes por el ministro de Defensa de Venezuela, hasta el punto de reproducir la misma errata: "la la ciudad".

Algunos internautas, así como medios de la disidencia cubana en el exterior, han interpretado el "plagio" del presidente cubano (o de quien maneja su cuenta de Twitter) como un reflejo de la estrecha colaboración política entre ambos países. ❖

Grupo de Lima en sesión y se reunirá este viernes

El Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) pidió que se respete la vida de los miembros de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela tras el intento este martes de levantamiento militar, liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, al tiempo que se declaró en sesión permanente y se reunirá este viernes en Perú.

El organismo exigió en un comunicado conjunto "el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y, en particular, de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas, así como la liberación inmediata de los presos políticos".

Mike Pompeo

Secretario de Estado de EEUU

“Él (Nicolás Maduro) tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, según entendemos, y los rusos indicaron que debería quedarse... Se dirigía a La Habana...”.

Donald Trump

Presidente de EEUU

“Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel”.

Diosdado Cabello

Número 2 del chavismo

“¿Será posible que los medios de la derecha comiencen a decirle a su gente que volvieron a fracasar?, a esta hora están completamente derrotados los golpistas, huyendo a embajadas, escondidos...”.

Gustavo Duque

Alcalde de Gran Caracas

“Hasta el momento, Salud Chacao ha atendido 69 pacientes provenientes de la manifestación en (la base militar de) La Carlota, 41 fueron atendidos por perdigones”.

TEMAS

Impresa