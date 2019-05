Ejército indio revela que descubrió 'huellas del Yeti' en nevado del Himalaya y recibe críticas

Para no creerlo. Por medio de una publicación oficial en Twitter, el Ejército de la India aseguró que en un nevado de la cordillera del Himalaya descubrieron las 'huellas del Yeti' o más conocido como el 'abominable hombre de las nieves'. Los militares han generado polémica en la red social tras la difusión de las imágenes del supuesto descubrimiento.

El último lunes de abril, la Dirección General de Información Pública del Ejército indio compartió en Twitter unas fotos que muestran, según ellos, los rastros del mítico personaje 'Yeti', cuya existencia es cuestionada por la comunidad científica.

La publicación no tardó en hacerse viral porque es poco usual que la entidad de un Estado se arriesgue a realizar tal aseveración sobre el 'abominable hombre de las nieves'. Usuarios de Twitter comenzaron a criticar al Ejército de la India por "jugar con la noticia".

"Este escurridizo hombre de nieve fue visto solo una vez en el pasado, en el parque nacional de Makalu-Barun (Nepal)", describe la publicación sobre las imágenes de las huellas del supuesto 'Yeti'. De acuerdo a las instantáneas, los rastros miden 81x38 centímetros.

Los internautas escépticos a la historia de los militares hicieron tendencia las fotos capturas en el Himalaya y las burlas hacia los agentes no se hicieron esperar. Por otro parte, lo que se critica de la publicación es la negligencia de las supuestas pruebas, ya que para aseverar el hallazgo no se consultó antes a algún científico.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7