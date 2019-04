Pareja plantó árboles nativos en bosque destruido durante 20 años y así luce ahora [FOTOS]

“Volvieron los insectos, las aves y los peces, y gracias al aumento de árboles yo también renací. Fue un momento muy importante”, expresa con satisfacción el reconocido fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien, junto a su esposa, Lelia Deluiz, decidieron reforestar por dos décadas un bosque totalmente destruido, del que casi no quedaban rastros de vida.

Sebastião Salgado y Lelia Deluiz cuentan que fue en 1998 cuando se encontraron con un escenario deprimente: el verde bosque que recordaban, del municipio Aimorés (Minas Gerais, Brasil), estaba totalmente desértico.

“La tierra estaba tan enferma como yo… todo destruido. Solo un 0,5% de la zona tenía aún árboles”, relata Salgado al periódico The Guardian.

Bosque del municipio Aimorés, en Minas Gerais, Brasil (1998)

Detalla que el bosque estaba deforestado, tenía sequía y erosiones en el suelo, producto de un uso desordenado de los recursos naturales obtenidos de agricultores que trabajaron ahí para alimentar a ganado. Pero Salgado no se quedó de brazos cruzados.

Junto a su esposa, se mudó a la Hacienda Bulcão (Brasil), vivienda ubicada en el entorno rural del bosque, decidió no quedarse con los brazos cruzados y comenzaron a reforestar el bosque juntos. “Mi esposa tuvo la fabulosa idea de replantar el bosque, y eso comenzamos a hacer”, contó.

Pero no solo eso, la pareja recaudó fondos para crear su organización ecologista, Instituto de la Tierra, y de esta manera, comenzaron a plantar sólo árboles y plantas nativas, para no afectar el ecosistema original del lugar. “Si las plantas del bosque no son de la zona, la fauna no llega a él”, explicó el fotógrafo.

Al primer año, ya habían logrado plantar todo el terreno. Así lo demuestran las fotos del bosques tomadas desde un punto aéreo, en 2006, que demuestran las enormes diferencias.

Foto: Instituto Terra

No obstante, no sólo reforestaron aquella zona. Con la ayuda de 22 miembros, establecieron la misión de hacerlo en todos los bosques destruidos de su espacio y zonas aledañas. A la fecha, ya han plantado más de cuatro millones de árboles, logrando cambiar de forma sorpendente la imagen de aquel bosque árido de hace dos décadas. Así luce hoy el lugar desde una vista aérea:

Foto: Weverson Rocio

La pareja dijo que regresaron 172 especies de aves, 33 de mamíferos, 15 de reptiles y otras 15 de anfibios, sin contar los cerca de 300 especies de plantas.

“Hay que escuchar a la gente de la tierra. La naturaleza es la Tierra y sus seres, y si no volvemos espiritualmente al planeta, esto se verá comprometido”, sentenció Sebastião Salgado.