EEUU desafía a Rusia y llama a más países a bloquear paso de aviones militares que van a Venezuela

Estados Unidos "aplaudió" que Malta niegue el permiso de tránsito por su espacio aéreo a dos aviones rusos que seguían su camino hacia Caracas. Rusia respondió al desafío diciendo señalando que resulta saludable que sigan aplaudiendo, pues eso "mantiene sus manos lejos del gatillo", al hacer referencia a una posible intervención militar cuyo supuesto objetivo es poner fin al padecimiento que genera la crisis en Venezuela.

Este viernes, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zarajova, explicó que Rusia había solicitado con antelación, desde el 4 abril, permiso para transitar por el cielo de Malta a fin de transportar carga y pasajeros hacia Venezuela. Sin embargo, sin explicación alguna el gobierno maltés se negó a emitir un permiso.

La diplomática advirtió que Rusia tendrá en cuenta este hecho en sus relaciones bilaterales con Malta, pues dichos aviones deberían haber sobrevolado la isla de Malta en un viaje de ida y vuelta entre el 16 y el 19 de abril.

La vocera del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, 'aplaudió' a través de su cuenta de Twitter a las autoridades de Malta "por negarse a permitir que los aviones rusos usen su espacio aéreo para suministrar" a Venezuela.

Luego, la funcionaria pidió a todos los países "seguir el ejemplo de Malta para detener el apoyo del Kremlin al dictador", haciendo clara referencia a Nicolás Maduro.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta