Wikileaks rechaza que Assange usó a su gato para espiar embajada de Ecuador [FOTOS]

Julian Assange en el ojo público debido a su mascota. Después de que el embajador de Ecuador en Londres, Jaime Marchán, declarara para un medio de Reino Unido que el gato podía haber llevado un dispositivo para espiar el lugar, Wikileaks respondió de manera contundente.

“El gato podía ir a todos los cuartos. Sospechábamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos”, declaró el funcionario ecuatoriano acerca de la mascota de Julian Assange.

El editor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, calificó las declaraciones del alto funcionario de Ecuador como “historias surrealistas”.

Según Kristinn Hrafnsson, las afirmaciones del embajador de Ecuador en Londres solo buscaban justificar la “vergonzosa expulsión” de Julian Assange, el fundador de Wikileaks.

“Moreno afirma que Assange 'hackeó' su teléfono, y el embajador le dice a Daily Mail que podría haber entrenado al gato de la Embajada para espiar”, acusó el editor en jefe de Wikileaks, de acuerdo a RT. Además, calificó ambas declaraciones como “historias” que no coincidían con la realidad.

Mientras aún no se define la extradición de Julian Assange, varios usuarios se preguntan sobre el llamado “gato de la embajada”, que acompañaba al fundador de Wikileaks. La acusación de “espía” ha sido rechaza de forma categórica y además, la organización fundada por su dueño confirmó que el felino estaba a salvo. Lo tiene la familia desde mediados de octubre del 2018. “Serán reunidos en libertad”, aseguraron vía Twitter.

El gato de la embajada tiene cuentas en Twitter, donde los siguen más de 32000 usuarios y en Instagram, donde cuenta con 7629 seguidores.

El presidente de Ecuador le retiró el asilo diplomático a Julian Assange esta semana tras alojarlo seis años y diez meses. La policía británica detuvo al fundador de Wikileaks el jueves 11 de abril en Londres. Para entonces, el gato ya no lo acompañaba.

El hecho de quitarle el asilo democrático al australiano de 47 años que vivió solo con su gato dentro de la embajada de Ecuador en Londres desató fuertes críticas al gobierno de Lenín Moreno, incluso por parte de Rafael Correa, quien evidenció su rechazo desde Twitter.

“El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará”, escribió el expresidente de Ecuador.

Por su parte, el actual mandatario de Ecuador defendió su decisión de quitarle el asilo diplomático a Julian Assange, asegurando que el país había actuado con “soberanía” ya que el fundador de Wikileaks había violado “reiteradamente las convenciones internacionales y el protocolo de convivencia”.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9