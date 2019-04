¿Es Katie Bouman la diseñora del algoritmo para reconstruir la foto del agujero negro?

El pasado jueves se reveló la primera fotografía de un agujero negro, una imagen de un borroso anillo rojizo y amarillento con un centro totalmente negro, un hecho histórico que dejó boquiabierta a la humanidad.

Fue Katie Bouman, un joven de 29 años quien lideró el desarrollo de un programa informático con el que logró esta primera fotografía del agujero negro.

Pero, a través de la redes sociales cuestionaron la capacidad de Bouman y salió a relucir el nombre de otro científico que la acompañó en este hecho.

Usuarios de Reedit, Twitter y Facebook dijeron que Andrew Chael de 28 años, PhD en Astrofísica de la Universidad de Harvard, fue quien había escrito las 850.000 de 900.000 líneas que supuestamente contenía el algoritmo para realizar la primera fotografía del agujero negro.

This is Andrew Chael. He wrote 850,000 of the 900,000 lines of code that were written in the historic black-hole image algorithm! pic.twitter.com/HjfQqrG4kS

Por lo que Chael dijo en una entrevista con The Washintong Post que las personas estaban molestas porque una mujer se conviertiera en la cara del proyecto y se conviertiera en la cara de la historia.

Manifestó que fue satisfactorio lo que se hicieron a lo largo del proyecto y resaltó la enorme colacoración de Kati Bouman.

Chael dijo que escribió 68.000 mil línea del sogtware y no le interesa cuantos líneas haya escrito.

Según el joven universitario, para proyectar la imagen del agujero se necesitaron de diferentes programas que tenían varias personas y se interpretó gracias a Katie Bouman.

(1/7) So apparently some (I hope very few) people online are using the fact that I am the primary developer of the eht-imaging software library (https://t.co/n7djw1r9hY) to launch awful and sexist attacks on my colleague and friend Katie Bouman. Stop.