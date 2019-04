Jardinero de Escobar lucha por volver a vivir en inmueble de narcotraficante

Hace 30 años, William Duque fue contratado por la esposa de Pablo Escobar como jardinero de la finca La Manuela, ubicada en El Peñol, Colombia.

Después de un tiempo, el trabajador del difunto narcotraficante ocupó el puesto de vigilante, por lo que la actual viuda de Escobar le encargó cuidar el lugar.

Desde entonces, William Duque ha vivido en esa zona junto a su padre de 90 años y una de sus hermanas. Allí nacieron sus dos hijos de 25 y 27 años.

En la finca lanzó un restaurante bar mediante el cual ha conseguido ingresos económicos.

El pasado jueves 11 de abril, este negocio fue clausurado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes también lo desalojaron por no ser el propietario de La Manuela.

William Duque asegura que la finca de Pablo Escobar es su hogar y, pese a que cuenta con los permisos para que su empresa opere ahí, no cuenta con la tenencia, ni con un contrato de arrendamiento.

Representantes de la SAE aseguraron que desde 2005, el predio tiene una sentencia de dominio, por lo que le pertenece al Estado.

La intervención en la excasa del narcotraficante se dio en el marco de una campaña de recuperación de inmuebles "con ocupaciones irregulares" en Antioquia, donde aproximadamente 1334 bienes son consideradas así.

Con la restitución de la finca, el Estado podrá otorgar reparaciones a víctimas y elaborar proyectos para apoyar a las comunidades cercanas.

Desde el 2009, estos planes tienen orden de ejecución, pero no podían concretarse por la negativa de William Duque.

No obstante, el exjardinero de Pablo Escobar aseguró que no era un ocupante irregular y que, por el largo tiempo que ha vivido allí, tiene derecho a quedarse.

"Yo no estoy aquí irregularmente, llegué a trabajar de jardinero, posteriormente como encargado de la finca y nunca me he movido de aquí, tengo una demanda en la Corte Suprema de Justicia hace varios años para avalar mis derechos de posesión, pero no ha salido fallo alguno ni en contra ni a favor", dijo Duque.

Manifestó que la orden para que desocupe la finca la había recibido hace tiempo. Explicó que detrás de esta decisión están uno inversionistas "que le querían meter plata a esto".

Ante esto, respondió que no tenía "ningún problema" con que le paguen los derechos que ganó en el Peñol, pero que no llegaron a un acuerdo.

De acuerdo con la SAE, en el lugar donde vivió Pablo Escobar hay "una explotación irregular a través de los llamados 'narcotours'", una aseveración que Duque rechazó garantizando que en el local solo se han realizado actividades legales como venta de comidas y bebidas para turistas nacionales y extranjeros.

"Tengo 10 trabajadores, todos dependen de este negocio, aquí no se hacen narcotours, yo tengo prohibido el consumo de drogas, tampoco se hace apología a Pablo Escobar, aunque se cuenta la historia de la finca, como el origen de su nombre o que su construcción duró siete años o que fue dinamitada por los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Yo tengo requisito de cámara de comercio, declaro renta, soy completamente legal", dijo Duque, quien reveló que no tenía un lugar dónde quedarse con su familia.

Los voceros de la SAE indicaron que el procedimiento de recuperación del bien no está relacionado con la actividad que se realiza allí.

Aseguraron que solo la administración municipal puede tener el bien en destinación provisional porque es una decisión que se tomó en 2009.

Esta podría revocarse si se ordena una medida, como por ejemplo, que indemnice a las víctimas del conflictoarmado.

El personero explicó que Duque no podría ser desalojado si es que se presenta la orden de un juez aplazando el procedimiento. Resaltó que el establecimiento del extrabajador de Pablo Escobar nunca causó problemas.

William Duque dijo que "es respetuoso de la autoridad", por lo que acató la orden que le dieron, pese a que le genera un gran perjuicio.

"Ellos me pueden sacar porque ellos son la autoridad y yo los respeto, pero me parece increíble que van a traer Fuerza Pública, bomberos, Defensa Civil, ambulancias, aquí no somos delincuentes ni prófugos de la justicia, somos una familia que ha venido trabajando honestamente", manifestó.