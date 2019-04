Julian Assange: presidentes y líderes mundiales se pronuncian sobre su detención | EN VIVO

EN VIVO | Julian Assange fue detenido en Londres luego de que el gobierno de Ecuador le quitara el asilo político en la sede de su Embajada debido a una "mala conducta" en la que ha estado incurriendo últimamente, según aseguró el presidente Lenín Moreno.

El fundador de Wikileaks tendrá que responder ante la Justicia de Reino Unido, Suecia e incluso los Estados Unidos. Este último país pidió la extradición de Assange por haber revelado información confidencial sobre su diplomacia y sus Fuerzas Armadas.

La detención de Julian Assange generó diferentes reacciones entre los líderes políticos de la comunidad internacional. Uno de ellos es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien calificó de "nefasta" la decisión del gobierno de Lenín Moreno.

Para Correa, esta medida sobre el fundador de Wikileaks "humilla al Ecuador" y responde a los intereses de los Estados Unidos. Además, es una "venganza" política de Moreno sobre Assange por la revelación de supuesta "documentación comprometedora".

Otro de los presidentes que se pronunció a favor del periodista australiano es el mandatario de Bolivia y aliado de Rafael Correa, Evo Morales, quien dijo que la detención de Assange es un "atentado a la libertad de expresión".

Morales calificó de "hermano" a Julian Assange y coincidió con Rafael Correa en que se trataría de una persecución política.

El gobierno de Rusia, por su parte, espera que Reino Unido garantice los derechos humanos de Julian Assange.

Entre las voces internacionales también se encuentra la de su expareja y activista política, Pamela Anderson, quien afirmó que la detención de Julian Assange es una cortina de humo para el gobierno de Reino Unido.

La también actriz dijo que lo que se trata de tapar con esta medida son las negociaciones sobre el Brexit.

