Guaidó inicia “Operación Libertad” y llama a cita mundial de líderes en su país

El jefe del Parlamento y líder opositor, Juan Guaidó, anunció este sábado un “encuentro mundial” de líderes en el país para abordar la “emergencia humanitaria” y buscar posibles soluciones. “Haremos un gran encuentro mundial aquí en Venezuela de líderes para hablar de la situación en Venezuela, de la emergencia humanitaria, de la solución y las alternativas al cambio en Venezuela. De nuevo, no estamos solos”, dijo ante miles de simpatizantes en Caracas. El opositor no ofreció más detalles, pero su equipo de prensa indicó que se informará en los próximos días.

La actividad en la que participó Guaidó formó parte de los más de 350 focos de protestas que convocó en todos los estados para reclamar el fin de los fallos en los servicios públicos tras los apagones de marzo y por los que la oposición culpa al Gobierno. El opositor pidió multiplicar por dos estos puntos el miércoles, cuando ha llamado a nuevas protestas.

Asimismo, convocó a los empleados públicos a acudir el lunes al Parlamento para activar la fase que “les corresponde de Operación Libertad”, con la que espera lograr el “cese de la usurpación” que considera hace Maduro de la Presidencia.

Con esta denominada “Operación Libertad”, Guaidó ha llamado a los opositores a conformar “comandos de ayuda y libertad” en toda Venezuela para mantener a la gente movilizada e informada. “Todos a las calles a la fase definitiva del cese de la usurpación”, apuntó.

Mensaje a Cuba

Guaidó también dijo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que no habrá más petróleo para su país, tras las sanciones que EEUU impuso contra los envíos de crudo venezolano a la isla. “Se acabó el chuleo (el aprovechamiento) al petróleo de Venezuela, así que, señor Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir, que no permitimos (...) es la que quiere hacer su G2 Cubano en Venezuela”, indicó. Guaidó aseguró que el crudo venezolano financia a la inteligencia cubana en Venezuela. “No vas a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares, para investigarlos, para averiguarlos”, dijo Guaidó en otro mensaje a Díaz-Canel, a quien también criticó por su reacción ante las sanciones.

Cuba condena sanciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “soberbia imperial” las nuevas sanciones. “EEUU sancionó este viernes a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre Cuba y Venezuela, una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales. Estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

Las sanciones prohíben las transacciones financieras con las compañías implicadas. ❖

ataque