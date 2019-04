Tiroteo masivo en 'baby shower' deja al menos 8 muertos, incluidos niños

Al menos ocho personas, incluidos dos niños, murieron este sábado por la tarde luego de un tiroteo en Estados Unidos, específicamente en un vecindario de Chicago.



El tiroteo en Estados Unidos ocurrió pasadas las 6.00 p.m., durante una reunión familiar, así lo informó el portavoz de la policía local, Anthony Guglielmi, de Chicago.



Según el Departamento de Bomberos de Chicago, los dos niños fueron trasladados en condiciones severas al Hospital de Niños Comer.

Por el momento, las autoridades están trabajando para recopilar información, y han señalado que los “individuos de la escena no están cooperando con los detectives”.

Police & detectives are responding to a multiple person shooting at 6300 BLK of S. Seeley where at least five or more people were wounded. Details to follow as we work to gather facts. If you were in that area, please send information anonymously to https://t.co/g9Q1Srtgmc pic.twitter.com/biDk2ZO8ZJ