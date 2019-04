Familia rescató a perrito callejero y años después él murió salvándolos de un tiroteo

Zero, el valiente Gran Pirineo, murió protegiendo a toda su familia del arrebato de furia del adolescente Javién Castañeda, de 17 años. La celebración de cumpleaños en Texas, EE. UU., de la familia del se transformó en escena de muerte porque el adolescente irrumpió armado dispuesto a asesinar a todos los miembros.

Todo inició cuando la dueña de la casa descubrió que el jovencito se hallaba robando joyas y dinero en su casa. El menor fue expulsado de la celebración, pero decidió volver a cobrar venganza. Ingresó al predio y desató un tiroteo.

Zero se interpuso entre el atacante y su familia, así intentó neutralizar al responsable de tiroteo. Foto: Familia Martínez

La acción heroica de Zero

El adolescente golpeó, primero, a las mujeres de la familia. Fue entonces cuando Zero se abalanzó sobre el atacante y logró morder la mano con el que sostenía el arma. El can recibió el primer disparo y el agresor continuó golpeándolas. El perrito siguió atacando y Castañeda respondió con un nuevo balazo. Esta vez en su estómago.

Laura Martínez, la madre de familia, al ver a su perro herido corrió hacia su mascota y el joven le disparó en la pierna.

“Si Castañeda hubiera podido tan solo apuntar a donde quería disparar, habríamos resultado seriamente heridos o asesinados”, advirtió Martínez a los medios locales de Texas.

"Honestamente puedo decirte que no hay manera de que estemos aquí sin Zero. La razón por la que todas nuestras heridas están debajo de la cintura es porque cada vez que Zero saltaba … eso le impedía poder apuntar", narra la mujer sobre el acontecimiento ocurrido el 10 de marzo pasado.

El adolescente disparó al menos nueve veces durante la celebración por los 12 años de una de las hijas.

Lo cierto es que el can no murió en el acto, puesto que según informa The Washington Post uno de los hijos tomó a su amigo y corrió hacia el veterinario, pero debido a la gravedad de sus heridas, el médico recomendó aplicar la eutanasia al pequeño héroe.

Después de la muerte del can, Javién Castañeda se entregó voluntariamente a la Policía y se halla a la espera de comparecer ante una corte de Estados Unidos, en abril, por asalto agravado con uso de arma de fuego.

Javién Castañeda comparecerá ante una corte de Estados Unidos, a partir de a55bril. Foto: Composición

La historia del perro Zero, el can heroico de Texas

Zero tenía apenas un mes cuando la familia a la que salvó lo halló vagando por una carretera de Texas, sin posibilidades de sobrevivir. Él cojeaba porque tenía una patita rota y, además, casi no tenía pelaje porque fue gravemente afectado por la sarna, tal como relata Publimetro.

A los Martínez no les importó las enfermedades que tenía Zero y lucharon por su recuperación, puesto que en aquellos días el médico veterinario les recomendó ‘dormirlo’ ta que la recuperación de la salud del animal iba a ser un proceso complejo.