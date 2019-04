Hombre castiga a su hija arrastrándola por la pista [VIDEO]

A través de Facebook se ha viralizado un indignante vídeo de Youtube, en el cual un padre de familia arrastra el cuerpo de su propia hija por la pista.

En el vídeo se muestra al hombre tomando del cabello a su hija y arrastrándola por la pista hasta donde están sus amigos. Al llegar a la vereda le dice “párate”, ella no reacciona y el hombre procede a golpearla en el rostro. “¿A eso vienes a la escuela?” le pregunta el sujeto, a lo que ella responde “a estudiar”.

En el vídeo de Youtube se puede ver al hombre acompañado aparentemente de su esposa, quien también le gritaba a la muchacha. De acuerdo a Turquesa News, la razón de estas viles agresiones se deben a que la señorita faltó a clases para quedarse con sus amigos.

Al ser descubierta por sus padres, ellos no tuvieron reparo en someterla físicamente delante de la gente. Según ha trascendido, la señorita sería alumna del Colegio de Bachilleres Plantel Tabasco de México.

A través de la red social Facebook se pudieron leer sorprendentes comentarios a favor: “Eso es lo que necesitan los jóvenes necios de hoy”, “¡Excelente! La vieja escuela. Eso le servirá para que piense dos veces si quiere ser una borracha y delincuente, o una persona de bien. Que se dedique a estudiar”.

También se pudieron leer comentarios más acertados en Facebook: “Muy mal, no es la forma de hacer las cosas. Esa chica ya está grande para que hagan algo así delante de todos, es un tipo de bullying lo que hacen sus padres. Este es el grado de violencia que se está viviendo hoy en día, serán sus padres pero en mi opinión muy mal, la está exponiendo delante de todos y a la vez la está humillando. Hay otros métodos de hacer las cosas y no llegar a ese límite”, “Eso no está nada bien. La muchacha necesita entender, pero no a golpes”.

Este es el vídeo de Youtube que se ha hecho viral.