Hora del Planeta 2019: más de 180 países participarán del apagón mundial [EN VIVO]

La Hora del planeta 2019 planteará un triple reto. El organizador de la iniciativa para “mostrar el firme compromiso con la protección de la naturaleza”, la World Wild Life (WWF), pidió, como todos los años desde el 2007, apagar las luces. Sin embargo, también planteó pasar 24 horas sin carne, sin plástico y sin emisiones contaminantes.

La fecha seleccionada para la Hora del Planeta 2019 es este 30 de marzo, desde las 20:30 hasta las 21:30 horas.

Mediante la iniciativa del apagón masivo, la WWF busca reducir el gasto energético como medida medioambiental. La organización no gubernamental estima que alrededor de 180 países apagarán las luces de sus hogares y trabajos durante la Hora del Planeta 2019.

Some spectacular pictures coming back from the Sydney Harbour tonight! #Australia you've been awesome!! Thank you for participating in #EarthHour 2019 🌍 #Connect2Earth pic.twitter.com/WpBBdCdzSU

Este 2019, Sidney se ha convertido en la primera ciudad en apagar sus luces, dejando a la ópera local y al puente de la bahía a oscuras durante la Hora del Planeta en el país.

How we're feeling about #EarthHour NOW! 🌍😄 Join #EarthHour at 8:30PM wherever you are and add your voice to the conversation! This is YOUR chance to #Connect2Earth and make a stand for nature 👊 https://t.co/UmkcI6PdnY pic.twitter.com/YauTBmQfT1