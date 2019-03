"No sentí nada": mujer revela que tuvo intimidad dos horas después de dar a luz

Debbie Hodge, de 44 años, es escritora y vive al sureste de Londres (Reino Unido) con sus cuatro hijos: Félix, de 20; Ella, de 14; Izzy, de 10, y Amelia, de tan solo 4. En una entrevista que brindó al diario del Reino Unido, The Sun, ella contó un peculiar episodio de su último parto: tuvo intimidad con su esposo dos horas después de alumbrar a su última hija.

Deborah recordó que, a pesar de haberse sometido a una cesárea de emergencia, no sintió molestia alguna mientras tenía sexo. "Cuando Amelia, mi hija, yacía en su cama, mi pareja y yo estábamos abrazados, haciendo el amor, y entonces me di cuenta de que no sentía nada", recordó.

Aunque no se sentía "sensual", había una "cercanía increíble" entre ellos. "Terminó tan rápido que no recuerdo haber sentido ninguna molestia, pero podría haber sido porque había tenido una epidural. No podía creer que lo hubiéramos hecho, lo atribuí a todos los medicamentos que tomaba”, añadió.

Ambos se habían conocido en un bar durante una velada de poesía. Dos meses, ya estaba embarazada de su pareja, 15 años menor que él. “Aunque éramos compatibles en la cama, no teníamos mucho en común fuera de ella, y nuestra relación fracasó cuando tratamos de adaptarnos a ser padres en lugar de novios”, agregó.

Unos meses después de que naciera Amelia, decidieron separarse. “Me sacudió un poco y me sentí bastante vulnerable como madre soltera. De alguna manera me confundí, y ahora que Amelia está comenzando la escuela, finalmente estoy lista para volver a la escena de las citas”, contó al diario del Reino Unido.

La escritora londinense se animó a dejar un mensaje final a las mamás del mundo: deberían dejar volar la mente cuando se trata de sexo, no es una buena idea dejarlo.