Misisipi contra el aborto: declara su ilegalidad desde el primer latido fetal

La aflicción “por los cientos de miles de bebés que son asesinados en todo Estados Unidos”, llevó al gobernador de Misisipi, el republicano Phil Bryant a firmar la ley más restrictiva contra el aborto. Desde esta semana, ninguna mujer podrá abortar legalmente en Misisipi desde el momento en el que se detecte un latido en el corazón del feto.

"Pensamos que esto muestra el profundo respeto y deseo de los residentes de Misisipi de proteger la santidad de la vida no nacida allá donde sea posible", dijo Bryant al firmar la ley que establece que un médico que practique un aborto después de que se haya detectado el latido del corazón del feto se enfrente al retiro de su licencia médica.

En algunos casos el latido de los fetos ya se puede sentir a partir de la sexta semana, una fecha en la que muchas mujeres aún no pueden saber si llevan un embarazo.

La ley sí contempla la posibilidad de practicar un aborto si se comprueba que el embarazo pone en peligro la vida de una mujer o una de sus principales funciones corporales, pero no permite aplicar el procedimiento para embarazos en casos de violación o incesto.

"Todos tendremos que responder ante el Señor un día. En ese momento yo diré: 'Luché por las vidas de bebés inocentes, incluso bajo amenaza de una demanda legal'", señaló a través de su cuenta de Twitter una vez que aprobó la referida ley contra el aborto.

We will all answer to the good Lord one day. I will say in this instance, “I fought for the lives of innocent babies, even under threat of legal action.” https://t.co/4bHEmCqN74